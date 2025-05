Avengers de Marvel ya es una marca registrada, continuando así con el marketing de Thunderbolts. Esta nota contiene spoilers .

Después de que Marvel revelara el mayor spoiler de Thunderbolts, ahora ha colocado el signo de marca registrada de Avengers, haciendo también referencia a la película.

¿Por qué Avengers ahora es una marca registrada de Marvel en redes sociales?

Tras el estreno de Thunderbolts, Marvel reveló el verdadero nombre: The New Avengers, y con ello una marca registrada a sus cuentas de Avengers.

Avengers de Marvel ya es una marca registrada tras los eventos de Thunderbolts (Especial)

Dentro de la película de Thunderbolts se revela que son The New Avengers, y el personaje de Bucky dice que Sam Wilson, el nuevo Capitán América, no estuvo de acuerdo y registró la marca de Avengers.

Incluso hay un chiste que hace el personaje de Alexei (David Harbour), con usar el nombre de Avengers pero con Z, es decir “AvengerZ” al no poder usar el nombre de los Vengadores.

El problema legal de Avengers y The New Avengers podría verse en Avengers: Doomsday

Siguiendo con el marketing de Thunderbolts, revelándose también como The New Avengers, las redes sociales de Marvel presentaron el símbolo de marca registrada.

Pues como ya se dijo, en la película se revela que Sam Wilson registró el nombre de Avengers para que el equipo de Bucky, The New Avengers, no pueda usarlo.

Lo cual indica que incluso en redes sociales, Sam Wilson (Anthony Mackie), registró la propiedad del nombre de Avengers para causarle problemas al nuevo equipo de The New Avengers.

Esto podría derivar en un problema que seguramente se verá en Avengers: Doomsday, en donde estarán los Avengers comandados por Wilson y The New Avengers liderados por Bucky Barnes (Sebastian Stan).