Tras las reacciones de la canción de Shakira a Piqué, AuronPlay de 34 años de edad aseguró en su streaming de Twitch que el exfutbolista del Barcelona tiene la mente de un niño de 12 años.

En una de sus transmisiones en Twitch, AuronPlay ha opinado sobre el caso de Shakira de 45 años y Gerard Piqué de 35.

AuronPlay que está nominado a los Premios Esland 2023, dijo que el deportista tiene una mente de un niño de 12 años.

En opinión de Raúl Álvarez Génes , la reacción que ha tenido Gerard Piqué a la canción de Shakira con BZRP, es porque el exfutbolista piensa de una manera peculiar.

Y es que según reveló el streamer AuronPlay, quien estará en los Premios Esland 2023, es que quienes han seguido de cerca al Barcelona conocen a Gerard Piqué.

Es decir que en opinión de AuronPlay y algunos otros streamers y fanáticos, saben que en algunas cosas Gerard Piqué es como un niño.

AuronPlay ha revelado que en su opinión, Gerard Piqué tiene una mente de un niño de 12 años, por lo que era predecible que iba a hacer tras la canción de Shakira y BZRP de 24 años de edad.

Y es que en días pasados, luego de que saliera la tiradera de Shakira y BZRP, AuronPlay pronosticó cuál sería la reacción de Piqué al escucharla, debido a que lo conoce muy bien.

“El domingo en la Kings League, ya te digo yo que este tío o no dice nada o va a llevar un Casio puesto en la mano porque él es así. No va a decir nada pero que no te extrañe que llegue a la Kings League montado en un Twingo y con un Casio en la mano”

AuronPlay