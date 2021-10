El astronauta Thomas Pesquet tomó una foto a un extraño destello en la atmósfera de la Tierra, esto mientras observaba desde la Estación Espacial Internacional.

Como podemos ver en la foto del astronauta Thomas Pesquet, el destello parece un resplandor azul que procedería de alguna región de Europa.

Aunque varios pensaron que era una tormenta, la foto de Thomas Pesquet era diferente a la de los rayos eléctricos tradicionales que se toman desde el espacio.

Evento Luminosos Transitorio tomado por Thomas Pesquet (ESA/NASA/T. Pesquet)

Pues más que una “línea” eléctrica, el destello en la atmósfera de la Tierra simula una clase de esfera de energía que está en el cielo nocturno europeo.

Hay que mencionar que de acuerdo con astrónomos y expertos, a pesar de lo impresionante de la imagen de Thomas Pesquet, este destello no es de un fenómeno que haya causado algún daño.

De hecho señalan que de no haberse publicado la foto del astronauta Thomas Pesquet, muchos no se habrían dado cuenta de la existencia de esta clase de destellos, pues no es único en su clase.

¿Qué es el destello capturado por Thomas Pesquet?

¿Qué es el destello capturado por Thomas Pesquet? La respuesta es muy fácil, se trata de algo conocido como “evento luminoso transitorio”.

Que no es otra cosa que los r elámpagos que suceden en la parte superior de la atmósfera , de ahí que Thomas Pesquet haya podido tomar tan buena foto del mismo.

Estos relámpagos no son parecidos a los “lineales” que suceden en cerca de la superficie durante las tormentas eléctricas o lluvias de temporada.

Como se puede ver en la imagen de Thomas Pesquet, estos son más grandes y despliegan una mayor cantidad de energía ; aunque su duración es muy breve.

El astronauta Thomas Pesquet señala que los “eventos luminosos transitorios” eran una especie de mito entre la comunidad científica, pues no había posibilidad de registrarlos hace unos años.

Sólo los pilotos y astronautas como Thomas Pesquet podían verlos; ahora gracias a las herramienta de la Estación Espacial Internacional se pueden captar y estudiar.

Con información de Science Alert.