‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’; la mejor forma de cerrar el año 1 del juego (RESEÑA)

‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ es la segunda expansión que Ubisoft tenía preparada para su título estrella lanzado en 2020.

A grandes rasgos se trata de una buena expansión, en ciertos momentos ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ destaca más que el contenido pasado.

Esto porque, aunque no cambia radicalmente el gameplay, sí tiene algunos elementos que hacen que el juego se piense de manera diferente.

Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris (Ubisoft)

Además en narración, ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ se integra de manera más orgánica al concepto general del juego.

Pues nos regresa a esa fantasía histórica que parecía un poco olvidada en los últimos juegos de ‘Assassin’s Creed’, incluyendo el propio ‘Valhalla’.

Veamos pues que nos ofrece en general la expansión ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’.

¿De qué trata ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’?

‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ narra precisamente los eventos del conocido “Asedio de París” del Siglo VII realizado por clanes vikingos.

En el caso de ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’, Eivor es contactado por Toka, la sobrina de Sigfried e hija de Sinric.

Ella pide ayuda para asaltar Paris, ciudad de los francos, prometiendo un gran botín; pero también como venganza y medida preventiva contra los continentales.

Eivor decide ir a la ahora Francia para ver lo que sucede y, si se puede, evitar el colapso del mundo vikingo a manos del rey “Carlos el Gordo”.

Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris (Ubisoft)

La trama toma mucho de la historia tal cual sucedió, aunque adaptada a la mitología de ‘Assassin’s Creed Valhalla’, teniendo un buen ritmo.

Además los nuevos personajes de ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ son más carismáticos que los de ‘Wrath of the Druids’.

Como es de esperarse se toma varias libertades y algunos momentos un poco exagerados; pero nada que afecte el ritmo.

El centrarse en un evento histórico real hace que se sienta acorde a lo que vemos en la trama general y recordando un poco a los primeros ‘Assassin’s Creed’.

Sin lugar a dudas un gran acierto de Ubisoft el dejar de lado, por lo menos de momento, la fantasía mitológica en favor de la narrativa historicista.

¿Qué agrega ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’?

Además de una nueva zona al mapa, ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ agrega algunos cambios interesantes a las mecánicas de juego.

Tal es el caso de un nuevo enemigo, los cuales van montados en caballo y nunca desmontan, lo cual hace más difícil el acabar con ellos de manera tradicional.

‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ también trae de regreso las misiones de infiltración, donde se nos da la opción de abordarla de diferentes maneras.

Ya sea que vayamos directamente a meternos al edificio en cuestión, que hagamos una investigación previa o que entremos a la fuerza con acción de por medio.

Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris (Ubisoft)

No podemos olvidar las misiones de los rebeldes de ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’, las cuales son diferentes a las sidequest tradicionales.

Una vez que aceptas una de estas misiones, no la puedes dejar de lado, si te vas a hacer otra cosa, al poco tiempo se dará por finalizada y perdida.

Asimismo puedes encontrar rebeldes en todo el mapa de ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ que se puede unir a tu causa.

No podemos olvidar las nuevas armas, habilidades y equipo que trae consigo ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’; lo normal en todas las expansiones.

Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris (Ubisoft)

Todo esto le agrega mucha vida extra al juego y te da nuevas formas de abordarlo, aunque sea en este contenido descargable.

Si bien ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ no cambia radicalmente el gameplay, hace los cambios necesarios para que no se sienta aburrido.

‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ despide de buena manera este Año 1

‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ no es la gran expansión del año; pero sí una forma adecuada de despedir los primeros 12 meses del juego.

No sólo eso, tal vez estemos ante la despedida de lo que es ‘Assassin’s Creed Valhalla’ y todo lo que implica la franquicia.

Lo decimos porque no hay detalles de nuevo contenido de este tipo para el juego y porque la saga podría cambiar radicalmente en breve.

‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ nos entrega varias cosas destacables y otras simplemente anecdóticas.

Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris (Ubisoft)

La trama es muy buena, lo mismo que las misiones de infiltración, mientras que las enfocadas en rebeldes puedes ser un poco molestas.

De igual manera ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ es un poco restrictivo, contrario a ‘Wrath of the Druids’ debido a su dificultad.

Aunque ambos se activan al mismo tiempo, ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ es brutal desde su primer momento.

Conviene entrar de lleno cuando estemos más avanzados en la campaña principal.

Después de ‘Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris’ habrá que esperar para ver si hay un Año 2 o es momento de decirle adiós a Eivor y le Clan del Cuervo.