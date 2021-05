'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids'; la mejor expansión de la saga (RESEÑA)

Aunque no se sale del molde, 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' logra destacar de otras expansiones de la saga.

Luego de un pequeño retraso, 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' por fin está disponible en todas las plataformas del juego.

'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' es a nuestro parecer la mejor expansión que ha tenido la saga; esto a pesar de caer en lugares comunes.

Pues aunque no se sale del molde de la franquicia, el juego tiene un pequeño elemento que cambia un poco el gameplay y la construcción del mundo.

¿De qué trata 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids'?

'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' nos saca de Inglaterra para llevarnos al territorio de Irlanda, donde conocemos a Barid, primo de Eivor.

Ahí daremos cuenta que es el rey de Dublín y necesita nuestra ayuda para ganarse el favor de Flann Sinna, el "Rey de Reyes" irlandés.

Detrás de esta aparente empresa sencilla, 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' muestra una conspiración del grupo que le da nombre al DLC.

Como pueden ver, la trama no se aleja de las convenciones que tiene todo 'Assassin's Creed', incluyendo una nueva facción "misteriosa" a derrotar.

Mantiene ese excelente revisionismo histórico de Ubisoft, así como el manejo adecuado de la fantasía; pero no es nada que no se haya visto anteriormente.

Si te gustan las tramas llenas de conspiraciones de 'Assassin's Creed', la historia te agradará; si no es el caso, aquí no encontrarás nada interesante.

¿Cómo se juega 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids'?

Al ser una expansión 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' no se aleja del gameplay del juego base, haciendo nulas modificaciones.

En cambio lo que tendrás en 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' serán nuevas armas, habilidades, ítems y destrezas.

Estas serán hasta cierto punto superiores a las que puedes encontrar en la campaña regular, además de tener una estética diferente, en cuanto al armamento.

Algo a mencionar es que el juego te pide un nivel de poder de 55 para empezar la expansión; sin embargo, puede iniciarla en las primeras horas de juego.

Con que completes el capítulo de los Ragnarsson, es suficiente para hacer una incursión a Irlanda; los enemigos serán difíciles, no imposibles.

Además esto te dará cierta ventaja en el resto de tu aventura. Si llegas con un poder avasallador, el DCL podría resultar muy fácil.

¿Qué tiene de nuevo 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids'?

Si la historia es muy básica y el gameplay no se modifica; ¿Qué ofrece 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids'?

La respuesta amigos y amigas es: los Puestos de Comercio. 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' agrega este nuevo edificio al juego.

El cual cambia por completo la manera de entender el título, pues por primera vez pone como uno de los puntos centrales al desarrollo comercial.

En 'Wrath of the Druids' podemos desarrollar nuestra propia economía con estos puestos.

Para ello tendremos que mejorarlos, así obtener nuevas mercancías que nos servirán para intercambiar por objetos raros.

Dichos ítems pueden servir para nuestra mejora personal o para cumplir con algún objetivo importante de las misiones principales.

Esto nos da un rol un poco más activo en las transacciones, alejándonos de la pasividad que por lo general supone la riqueza en los videojuegos.

'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' le hace honor a la franquicia

Si bien 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' no es un DLC que rompa con la tradición, sus pequeños detalles lo hacen destacar del resto.

Esto principalmente en la inclusión del comercio como uno de los focos centrales del gameplay, lo que modifica levemente la dinámica de estos juegos.

No, 'Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids' no descubre el hilo negro; pero eso no es necesario para que sea un contenido que te puede entretener.

Quien sea fan de los juegos históricos, los vikingos y el juego base de 'Assassin's Creed Valhalla', esta expansión le parecerá increíble.

Si te hastió 'Valhalla' y odias que los 'Assassin's Creed' sean casi iguales en trama y gameplay; 'Wrath of the Druids' no te dará nada realmente nuevo.