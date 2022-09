Todos estamos emocionados por el regreso de Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool 3; sin embargo existe un pequeño problema en todo el plan de Marvel: El mutante murió en Logan.

Así es, por si ya se nos había olvidado, Wolverine murió en su última película, puesto que era el retiro de Hugh Jackman del personaje; ya no lo iba a interpretar (supuéstamente).

Ahora el punto es saber cómo es que Deadpool 3 traerá de regreso a Wolverine de una manera “lógica”, por lo menos en lo que se refiere a las películas de superhéroes.

Wolverine (Internet)

Si bien no hay detalles de la trama de Deadpool 3, se nos ocurren dos formas en las que Wolverine puede regresar de la muerte sin afectar la continuidad de Marvel.

Ojo, esto no es nada oficial, son sólo posibilidades de acuerdo a lo que nos han ido presentando las películas de Marvel y los X-Men a lo largo de los años.

Wolverine será un clon en Deadpool 3

En Logan vimos cómo la corporación Transigen logró hacer un clon exacto de Wolverine; aunque este fue derrotado y los responsables también murieron, esta sería una posibilidad en Deadpool 3.

Esto debido a que en Logan jamás se menciona que Transigen haya sido destruida; Wolverine y X-23 sólo acabaron con el escuadrón que los perseguía, por lo que la empresa sigue en pie.

Wolverine y X-24 (Disney)

Además de que esta aún tendría en su poder el ADN de Wolverine; nada les impide volver a hacer un clon del mutante. Aún más, Transigen podría recuperar el cuerpo y revivirlo directamente, reactivando el factor de curación.

Tampoco olvidemos la carta de Mister Sinister, la cual aún no ha sido jugada y ya fue puesta en la mesa en anteriores entregas de las películas de X-Men.

Wolverine sería de otro universo

El Wolverine del universo de Deadpool y los X-Men está muerto; pero nada se ha mencionado de las otras versiones de Logan en el multiverso, más si tomamos en cuenta que Marvel está explotando ese concepto.

Como en los cómics, Marvel podría hacer una jugada maestra y decir que el Wolverine de Deadpool 3 es en realidad una versión de otro universo.

De hecho, se pude decir que el Wolverine de Deadpool 3 es el del universo de los Illuminati de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pues la aparición de Patrick Stewart como Charles Xavier abre esa posibilidad.

Charles Xavier en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Disney)

Esto además de ir acorde a la trama actual del MCU, se acoplaría a todo lo que es Deadpool, cuyas películas gustan de romper la cuarta pared y de explotar conceptos complejos sin tomarlos en serio.

Recordemos que en Deadpool 2 se mostraron los viajes en el tiempo; pero al final se usaron más como recurso cómico y un “Deus Ex Machina” planeado.