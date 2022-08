Luego de que la misión espacial a la Luna, Artemis 1 estaba lista para lanzarse este 29 de agosto luego de 50 años de no hacerlo, se ha cancelado por problemas técnicos según la NASA.

La misión Artemis 1 sin tripulación estaba lista para lanzarse en la nave espacial Orion en el Space Launch System Rockey este 29 de agosto a las 7:33 a.m hora de México.

De acuerdo a la información, el despegue de la misión Artemis 1 estaba programada para hacerse efectiva a las 8:33 ET desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Sin embargo, la misión no tripulada de Artemis 1 fue cancelada minutos antes de su despegue por problemas técnicos, según reveló la NASA.

Luego de que se anunciara que este 29 de agosto se lanzaría la misión Artemis 1 a las 8:33 a.m ET, es decir a las 7:33 a.m tiempo de México, el vuelo ha sido suspendido por problemas técnicos.

Aunque todo estaba listo para que la misión Artemis 1 despegara, un problema técnico impidió que se hiciera efectivo, tal y como reveló la NASA.

Y es que según indicó la NASA, los problemas técnicos que impidieron que la Artemis 1 saliera, no se pudieron resolver a tiempo.

Esto ha provocado que el despegue de Artemis 1 se reagenda de nueva cuenta el próximo viernes 2 de septiembre y se espera sea a la misma hora, es decir a las 7:33 a.m tiempo de México.

Cabe recordar que la misión de Artemis 1 no tripulada, es el primer paso del programa Artemis para regresar a los humanos a la Luna.

Se espera que con Artemis 1, se pueda volver a ver a los astronautas caminando por la Luna luego de 50 años de no hacerlo.

El objetivo de la misión no tripulada de Artemis 1, es aterrizar a los humanos en el planeta Marte.

