Pues al sufrir retrasos, Hollow Knight: Silksong de Team Cherry, por fin llegará a todos quienes esperaban con ansias este título.
El videojuego independiente de Team Cherry, Hollow Knight: Silksong está a punto de llegar a México, por lo que te decimos a que hora sale en CDMX.
Dae acuerdo a la información, Hollow Knight: Silksong estará disponible en México a las 8:00 am en punto hora CDMX.
Pero ¿en qué horarios se estrena Hollow Knight: Silksong para el resto de los países?
- Estados Unidos, Los Ángeles - 7:00 AM
- México - 8:00 am
- El Salvador - 8:00 am
- Nicaragua - 8:00 am
- Guatemala - 8:00 am
- Honduras - 8:00 am
- Costa Rica - 8:00 am
- Perú - 9:00 am
- Colombia - 9:00 am
- Ecuador - 9:00 am
- Panamá - 9:00 am
- Puerto Rico - 10:00 am
- Venezuela - 10:00 am
- Bolivia - 10:00 am
- Chile - 10:00 am
- Argentina - 11:00 am
- Uruguay -11:00 am
- Brasil - 11:00 am
- España - 4:00 pm
Hollow Knight: Silksong estará disponible en plataformas desde el día 1
Este 4 de septiembre se estrenó el nuevo juego independiente Hollow Knight: Silksong de Team Cherry, uno de los más esperados por el píblico.
Pero aunque no hubo un acceso anticipado para Hollow Knight: Silksong de Team Cherry, el videojuego estará disponible sin cargo adicional.
Es decir que podrá adquirirse y jugarse desde el primer momento en el que Hollow Knight: Silksong aparezca catálogo de Xbox Game Pass Ultimate.
De momento Hollow Knight: Silksong solo estará disponible para Xbox, pero habrá que esperar para saber si es que su lanzamiento también llega a otras plataformas y consolas.