Hollow Knight: Silksong o solamente Silksong, es uno de los videojuegos más esperados del año, por lo que te decimos a qué hora sale en CDMX.

Pues al sufrir retrasos, Hollow Knight: Silksong de Team Cherry, por fin llegará a todos quienes esperaban con ansias este título.

¿A qué hora sale Hollow Knight: Silksong en Maéxico? Te decimos

El videojuego independiente de Team Cherry, Hollow Knight: Silksong está a punto de llegar a México, por lo que te decimos a que hora sale en CDMX.

Dae acuerdo a la información, Hollow Knight: Silksong estará disponible en México a las 8:00 am en punto hora CDMX.

Pero ¿en qué horarios se estrena Hollow Knight: Silksong para el resto de los países?

  • Estados Unidos, Los Ángeles - 7:00 AM
  • México - 8:00 am
  • El Salvador - 8:00 am
  • Nicaragua - 8:00 am
  • Guatemala - 8:00 am
  • Honduras - 8:00 am
  • Costa Rica - 8:00 am
  • Perú - 9:00 am
  • Colombia - 9:00 am
  • Ecuador - 9:00 am
  • Panamá - 9:00 am
  • Puerto Rico - 10:00 am
  • Venezuela - 10:00 am
  • Bolivia - 10:00 am
  • Chile - 10:00 am
  • Argentina - 11:00 am
  • Uruguay -11:00 am
  • Brasil - 11:00 am
  • España - 4:00 pm

Hollow Knight: Silksong estará disponible en plataformas desde el día 1

Este 4 de septiembre se estrenó el nuevo juego independiente Hollow Knight: Silksong de Team Cherry, uno de los más esperados por el píblico.

Pero aunque no hubo un acceso anticipado para Hollow Knight: Silksong de Team Cherry, el videojuego estará disponible sin cargo adicional.

Es decir que podrá adquirirse y jugarse desde el primer momento en el que Hollow Knight: Silksong aparezca catálogo de Xbox Game Pass Ultimate.

De momento Hollow Knight: Silksong solo estará disponible para Xbox, pero habrá que esperar para saber si es que su lanzamiento también llega a otras plataformas y consolas.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)