Ciudad de México.- En una temporada marcada por eventos capaces de captar la atención de millones de personas alrededor del mundo, ZYN busca posicionarse más allá de su oferta de bolsas de nicotina con sabor mediante el lanzamiento de ZYN CLUB, una plataforma de recompensas diseñada para acercar a los consumidores de nicotina adultos a experiencias exclusivas, beneficios especiales y artículos de edición limitada.

La iniciativa surge para generar vínculos más profundos con sus consumidores a través de experiencias personalizadas. Bajo esta lógica, ZYN CLUB se presenta como un ecosistema de beneficios que transforma cada compra en la posibilidad de acceder a recompensas que van desde productos conmemorativos hasta experiencias exclusivas en centros de consumo participantes.

Los usuarios que formen parte de la plataforma podrán acumular puntos mediante compras realizadas a través del portal oficial de ZYN. Estos puntos podrán canjearse por diversos incentivos y accesos a experiencias diseñadas para esta temporada.

La propuesta también contempla actividades presenciales durante junio en establecimientos seleccionados de la Ciudad de México, entre ellos Fisher’s Roma, Fisher’s Nápoles y Fisher’s Polanco. En estos espacios, los asistentes podrán conocer más sobre la iniciativa denominada ZYN Live Stadium, para vivir distintos juegos con el mejor ambiente, así como descubrir las distintas formas de acumular beneficios dentro del programa, haciéndola una de las mejores formas para disfrutar de esta temporada.

La evolución de las alternativas libres de humo y el papel de ZYN

Además del lanzamiento de su programa de recompensas, ZYN destaca las características de su producto como una alternativa libre de tabaco para consumidores adultos de nicotina. La marca señala que sus bolsas contienen nicotina, saborizantes y otros ingredientes de grado alimenticio, y están diseñadas para utilizarse por vía oral colocando una bolsita entre la encía y la mejilla o el labio durante aproximadamente treinta minutos.

Este producto libera un promedio de 99% menos sustancias químicas nocivas* en comparación con los cigarros tradicionales, pero recuerda que ZYN no está exento de riesgos ya que contiene nicotina, la cual es adictiva, por lo que el producto está destinado exclusivamente a consumidores adultos

Con el lanzamiento de ZYN CLUB, la marca busca reforzar su presencia entre consumidores adultos mediante una propuesta que combina beneficios, entretenimiento y experiencias exclusivas por lo que te invita a que seas tú, sin límites. Si quieres conocer más sobre ZYN CLUB y los centros de consumo que estarán en Instagram en @zyn_mxoficial. Síguelos.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON PHILIP MORRIS

* Esta cifra no equivale necesariamente a una reducción del 99% en el riesgo. Representa la disminución promedio en los niveles de 9 químicos nocivos que la OMS recomienda reducir en el humo de cigarro (sin incluir la nicotina), comparando un cigarrillo de referencia estándar con una bolsa de ZYN. Consulta la información completa en ZYN.com.