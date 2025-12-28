Este 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes que de acuerdo con la tradición católica, fue el día en el que el Rey Herodes realizó la matanza de cientos de niños ante en nacimiento de Jesús, por lo que te dejamos esta oración que protege a los niños.

Oración para proteger a los niños por el Día de los Santos Inocentes

Tal y como se dijo, cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, que conmemora la matanza de niños ordenada por el rey Herodes en Belén para asesinar al niño Jesús, por lo que se les considera los primeros mártires cristianos.

Es por eso que te dejamos este rezo del Papa Francisco para que proteja a los niños en este Día de los Santos Inocentes:

Oración a los Santos Inocentes por la vida de los niños

Queridos Santos Inocentes, mártires a los que hoy honramos por entregar su vida por Jesús, hoy nos dirigimos a ustedes y ante Dios Nuestro Señor, para poner en sus manos la vida de todos los niños del mundo, para que no tengan que padecer ningún tipo de sufrimiento y que la inocencia que los caracteriza se mantenga siempre intacta.

A ustedes pedimos por todas aquellas mujeres embarazadas que están pensando en interrumpir el desarrollo del pequeño niño que llevan en su vientre, para que les brinden la paz y la sabiduría que necesitan para enfrentar este reto y no tomar decisiones equivocadas; además, también ponemos en sus manos la vida de aquellos infantes que están a punto de nacer para que nuestro Salvador pueda cubrirlos con su manto.

Imploramos de todo corazón para que todos los menores se libren de cualquier situación de sufrimiento, malnutrición y maltrato, por las malas obras de sus padres o los adultos malintencionados que los rodean, y que cada uno tenga en este mundo el cariño que merece y no se vean en riesgo de ser abandonados, como si de un objeto sin valor se tratara.

A ti, nuestro Dios Misericordioso, te pedimos que nunca desampares a estas almas inocentes, que los guíes siempre por el camino del bien y que los lleves siempre de tu mano; que cada niño pueda atravesar esta etapa de la vida con plena felicidad y tranquilidad, sin tener que padecer experiencias traumáticas que atenten contra su salud física y mental. En ti confiamos Señor Nuestro.

Amén.