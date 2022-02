¿Tuviste Covid-19 y ahora te zumban los oídos? Una investigación sugiere que esta afectación podría ser una secuela.

La investigación “Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19-associated audiovestibular dysfunction”, publicada en la revista Nature, señala que hay personas que después de tener Covid-19 tienen zumbido de oídos.

Aunque la muestra de la investigación es muy pequeña, el zumbido de oídos se presentó en casi todas las personas del estudio que tuvieron Covid-19: nueve de cada 10 tuvieron la molestia.

Covid-19 podría afectar las células del oído interno

La investigación “Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19-associated audiovestibular dysfunction” realizó una investigación en 10 personas que tuvieron Covid-19.

Estas personas que tuvieron Covid-19 presentaron molestias como:

Disfunción audiovestibular

Pérdida de audición

Tinnitus (zumbido de oídos)

Los resultados del estudio concluyeron que nueve de cada 10 personas padecieron zumbido de oídos como secuela del Covid-19.

“Nuestros resultados proporcionan explicaciones mecánicas de la disfunción audiovestibular en pacientes con COVID-19″. Estudio

¿Qué es el tinnitus o zumbido de oídos, asociada al Covid-19?

El tinnitus, que también es llamado acúfenos, es la percepción de un sonido tipo zumbido sin que haya algo que lo genere. Y es una afectación que podrían tener personas que enfermaron de Covid-19.

Esta molestia, asociada al Covid-19, puede ser de dos tipos:

Objetivo: este tipo de zumbido puede ser oído por otras personas. Por ejemplo, las personas con tumores vasculares en el oído que se oyen el pulso.

Subjetivo: la persona tiene esa sensación de zumbido pero las demás personas no lo perciben.

El presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario La Fe de Valencia, Constantino Morera, explica qué es lo que oyen las personas a las que le zumban los oídos.

El especialista señala que el zumbido de oídos se puede describir como sensaciones de tonos puros en frecuencias determinadas, que pueden ser agudos o graves.

Pero en otras ocasiones el zumbido de oídos puede ser una mezcla de sonidos como un chorro de vapor o sensación de grillos.

