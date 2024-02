A través de sus redes sociales, Yeri Mua -22 años- no entiende porque la encueraron con inteligencia artificial, y nuevamente arremete contra Dalas Review -30 años-.

En sus historias de Instagram, Yeri Mua habló sobre las fotos que editaron de ella con Inteligencia artificial para que estuviera desnuda, y asegura que no entiende porque lo hicieron.

De igual manera Yeri Mia habló sobre Dalas Review, con quien recientemente tuvo una pelea después de que el youtuber criticara sus canciones y su forma de cantar.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre sus fotos con inteligencia artifical?

El tema de las fotografías de Yeri Mua editadas con inteligencia artificial ha dado mucho de qué hablar en redes sociales además de su ship CryMua.

E incluso Yeri Mua asegura que no entiende porqué editaron fotos suyas, y está preocupada que la edición de las IA llegue a menores de edad.

“Yo no tengo nada en contra de las chicas que hacen pronografía pero yo no entiendo porque habiendo tantas chicas que se dedican a ello, deciden encuerar a las que no nos dedicamos a hacer pornografía.” Yeri Mua

Pues Yeri Mua asegura que ella tiene fotos en lencería mas no tiene fotos desnuda, lo cual le molesta ya que están arruinando su integridad al encuerarla con IA.

De igual manera, Yeri Mua recalca que las fotografías de ella encuerada no son reales y son editadas con inteligencia artificial, algo que le ha pasado a más artistas.

Y reveló que le genera mucha ansiedad saber que hay fotos de ella desnuda con inteligencia artificial, “no es justo”.

Ninguna mujer debe ser denigrada en cualquier circunstancia APOYEMOS a @yerimua a denunciar este tipo de contenido que se anda circulando y que afecta su imagen profesional y bienestar emocional 🫵🏻 pic.twitter.com/W6W4500dvx — TOMATITAS ESQUIZOFRÉNICAS (@tomatitaesquizo) February 21, 2024

Yeri Mua arremete contra Dalas Review por el tema de sus fotos con IA

Además de recalcar el hecho de que las fotos que circulan en redes sociales de ella desnuda fueron hechas con inteligencia artificial, Yeri Mua también habló sobre Dalas Review.

Pues en su más reciente polémica en donde Yeri Mua respondió a las críticas de Dalas Review por sus canciones e incluso muchos aplaudieron que la influencer pusiera en su lugar al youtuber, también habló sobre las fotos.

Ya que de acuerdo con la influencer, Dalas Review dijo que las fotos editadas con IA de Yeri Mua en donde la desnudaban, ella se lo merecía porque en algún tiempo tuvo OnlyFans .

“Por ahí una persona que no vale la pena mencionar su nombre pero todos sabemos quién es este pinche guerejo jediondo, se atrevió a decir que porque yo una vez tuve Only, pues merezco que me desnuden con inteligencia artificial y me tengo que aguantar” Yeri Mua

Yeri Mua exhorto incluso a sus seguidores a buscar tanto su cuenta de OnlyFans como las fotos que subía pues aseguró que nunca subió fotos de ella desnuda, solamente lo hacía en lencería.

En ese sentido, Yeri Mua aseguró que no cree que sea justo que hayan hecho ediciones de ella con IA para encuerarla.

“Esas fotos que andan rondando no son reales, no son mías. Sí, soy yo la de la foto pero me desnudaron con inteligencia artificial. Por favor apoyame denunciándolas” Yeri Mua

Yeri Mua confirmó que tomará acciones legales en contra de quien realizó estas ediciones suyas con inteligencia artificial para desnudarla, así como denuncias cibernéticas.

Finalmente Yeri Mua pidió que si alguien se encuentra con estas fotos editadas de ella con inteligencia artificial en donde aparece desnuda, le ayuden a reportarlas y no difundirlas.

“Yo voy a tomar mis acciones legales para que este tipo de formas de denigrar como mujer acaben. Por su parte, ustedes pueden ayudarme demasiado denunciando estas imágenes porque no es justo, y estoy segura que a ustedes tampoco les gustaría que se los hicieran” Yeri Mua