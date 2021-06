Victoria’s Secret dejará atrás a las mujeres a las que llamaba “Ángeles” y contratará a activistas y emprendedoras.

Victoria’s Secret ahora se está asociando con mujeres “inspiradoras”; activistas, emprendedoras, jugadoras de fútbol , etc. Todas, más cercanas a la realidad, según la empresa de lencería.

“Necesitamos dejar de ser lo que quieren los hombres, y ser lo que quieren las mujeres” Martin Waters, director ejecutivo de Victoria’s Secret.

Priyanka Chopra (@priyankachopra / Instagram)

¿Quienes sustituirán a las “ángeles” de Victoria’s Secret?

Entre las candidatas a sustituir a las modelos denominadas “Ángeles” y que durante años dieron identidad a Victoria’s Secret están:

La actriz y empresaria india Priyanka Chopra

La deportista y activista por la igualdad de género Megan Rapinoe .

Para la sustitución que Victoria’s Secret plantea se rumoran otros nombres como los de:

La modelo trans Valentina Sampaio

La refugiada defensora de la salud mental Adut Akech

La esquiadora de estilo libre Eileen Gu

Megan Rapinoe (@mrapinoe / Instagram)

Victoria’s Secret apostará por la diversidad para “dejar de ser lo que quieren los hombres”

Victoria’s Secret dará un giro a su imagen para dejar de ser representada por los llamados “Ángeles”, las modelos más famosas del mundo.

Martin Waters, director ejecutivo de Victoria’s Secret, dijo el pasado miércoles 16 en una entrevista con The New York Times, que los Ángeles ya no son “culturalmente relevantes”.

Y es que, Gisele Bündchen, Tyra Banks y Heidi Klum, sólo por mencionar algunas, han dejado de representar lo “sexy” de las mujeres. Piernas largas y cuerpos esculpidos con los que no se identificaban.

Es por ello que a partir de ahora serán 7 mujeres las que representen a Victoria’s Secret, personificando la diversidad por la que la marca tanto desea apostar.

Algunas de las posibles nuevas representantes también son la modelo plus size Paloma Elsesser y la fotógrafa y fundadora de Girlgaze Founder Amanda de Cadenet .

Recordemos que en fue en 2019 cuando se canceló definitivamente el televisado desfile de Victoria’s Secret que mostraba a los “Ángeles” con sensuales conjuntos.