Una mujer pierde una uña por accidente y mostró como volvió a crecer, se observa en un video de TikTok.

La usuaria Leyre Miranda se viralizó en TikTok debido a que demostró que una uña pueden volver a crecer. El video de la usuaria se popularizo dentro de la plataforma de TikTok.

El video de TikTok con duración de 10 segundos muestra el proceso después de que la uña se le desprendiera poco a poco por un accidente que tuvo. El video muestra como desde un principio la uña comienza a ponerse negra hasta que se cae.

Sin embargo, tiempo después del accidente y el desprendimiento la uña vuelve a crecer como si se tratara de un acto de magia.

¿Qué dicen los usuarios sobre el video de TikTok?

Los usuarios han sido respetuosos con la mujer que perdió la uña por accidente y en general han comentado que el video les ha resultado satisfactorio, pues algunos desconocían que las uñas volvían a crecer.

“Se reinició la uña”, “¡Qué bonito!, la viste crecer”, “Uña nueva vida nueva tranquila”, “Uña truco”, “Tremenda actualización”, “Ciclo de la uña”, “A mi me pasó lo mismo y ya tengo mi uña nueva”, se lee en los comentarios

Otros usuarios afirman que le ha pasado lo mismo que la mujer del video y afirman que vieron volver a crecer a su uña después de perderla.

“Me pasó lo mismo porque me choque con un carro estacionado mientras andaba en bici”, “A mi me paso jajajaja horrible”, “Me paso y no es bonito”, “me paso lo mismo pero con los dos dedos de en medio”, se lee.

¿Puede volver a crecer una uña después de un accidente?

De acuerdo con el sitio web ‘Cigna’, después de que una uña se separa por accidente esta no puede volverse adherir bajo ninguna circunstancia.

Se menciona que la nueva uña vuelve a crecer en el mismo lugar, pero el proceso para que crezca tarda un largo tiempo. Si perdidita la uña por accidente de algún dedo de la mano esta normalmente crece en alrededor de 6 meses.

Pero, si perdiste la uña del pie este proceso dura más. Una uña del pie puede volver a crecer en aproximadamente 18 meses.

