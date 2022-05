Unos amigos pusieron frases creativas dentro de un anuario escolar; algunas dicen cosas sin sentido como “Saquen beso de 3″, se observa en un video de TikTok.

La usuaria ‘theonly_narco.barbie’ compartió frases que pusieron sus amigos dentro de un anuario escolar de la ‘Universidad Tecmilenio’. Sin embargo, algunas dedicatorias carecen de contexto, pero resultan ser creativas.

El video de TikTok se ha popularizado dentro de la plataforma de videos. A los usuarios se les ha hecho chistoso algunas frases creativas mostradas en el video.

Algunas frases dentro del anuario dicen cosas como: “Adiós prepa, hola narcotráfico”, “Se me antojo una miche”, “Es más fácil pasar la frontera que el semestre”, “Mientras más feliz eres, menos vez”, entre otras se observan en TikTok.

¿Qué dicen los usuarios respecto a las frases creativas del anuario escolar?

En los comentarios del video de TikTok a los usuarios les ha provocado muchas risas las frases creativas del anuario escolar.

En los comentarios los usuarios mencionan cuales son las frases que más les gustaron. Y también se ríen de la universidad, que dejo que se publicaran esas frases.

“Me encantó el de “por supuesto que me visto bien ,no por nada pase tanto tiempo en el closet “, “la del beso de 3 me representa JAJAJA”, “Amo 🥰🥰”, “El de Félix wey jajaja”, “Èl anuario de la generación Z 😂😅”

Un usuario en los comentarios incluso comentó que conoce a uno los estudiantes del anuario. Para ser más específicos conoció al estudiante graduado que dice la frase: “¿Hola?, no olviden tomar agua mineral...con tequila”.

“No manches, yo fui a la misma secundaria que Gabriel Alejandro Martínez jajajaja" Tony Alvarez

En su mayoría los usuarios han aceptado de buena forma las frases creativas que se escribieron en el anuario escolar. Pero hay algunos que creen que los papás negarán a sus hijos por haber mencionado dicho puesto tales cosas.

“Los papás 😅 esos no son mis hijos” Raul Tejeda

¿Qué tan popular se ha vuelto el video de las frases creativas en anuario escolar?

La usuaria de TikTok ‘theonly_narco.barbie’, propietaria del video, se ha popularizado dentro de TikTok. Teniendo un gran número de vistas y Me gusta.

El video Las frases creativas en anuario escolar han recibido más de 840 mil visualizaciones y hasta el momento cuenta con 225 mil 200 Me gusta. En TikTok se ha convertido en uno de los videos más populares del perfil de la usuaria.