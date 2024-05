Rudy Marx está volviendo a llamar la atención en redes sociales, por su personaje creado para sus videos de TikTok donde da cringe a más de uno, pero ¿Quién es?

En redes se están volviendo a divulgar videos de Rudy Marx, un creador de contenido en TikTok, con su personaje de ‘Mi rey’, pero estos no han dejado de ser criticados.

Así que te contamos sobre Rudy Marx, el creador de TikTok, los siguientes datos:

Rudy Marx, es un creador de contenido en TikTok, que es la obsesión de algunas, pero el cringe de otras.

Aunque se desconoce cuál es el nombre verdadero de Rudy Marx, se sabe que es de San Luis Potosí.

El influencer de TikTok se enfoca en crear contenido relacionado con estilo de vida, pero también creó un personaje basado en aquello que se conoce como un ‘Mi rey’.

Los videos que Rudy Marx hace con su papel de ‘Mi rey’ son de los más vistos en sus redes sociales, además de los que más se le han viralizado.

Dentro de sus videos virales está uno donde se halaga a sí mismo al verse frente a un espejo y saca el modo ligador al decirle “Hola hola, mi reina, ¿cómo estás? te ves bien ¡eh!”, a una chica imaginaria.

Sin embargo, estos videos ya no son visibles en redes sociales, salvo sus audios, esto debido a que perdió la cuenta de TikTok donde comenzó a viralizarse como el ‘Mi rey’.

A la par de su cuenta personal, Rudy Marx fundó con dos amigos Alien Gang, un canal que no sube contenido desde septiembre 2023.

Se sabe que Rudy Marx se compró un BMW y ya tiene su propia casa.

Se desconoce qué edad tiene Rudy Marx.

Rudy Marx no tiene esposa, pero sí novia. Su nombre es Mónica Torres, con quien suele compartir viajes y videos en TikTok.

Se desconoce qué signo zodiacal es Rudy Marx.

Rudy Marx no tiene hijos.

Rudy Marx estudió en la facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero se desconoce si terminó la carrera.

Actualmente, Rudy Marx es una estrella en ascenso en TikTok, pero también ha sido modelo de Kia Lomas San Luis Potosí.

Rudy Marx ha tenido tres polémicas:

En 2023, una exnovia de Rudy Marx rompió el silencio al denunciar que el creador en TikTok no tiene un personaje, sino que él en ‘Mi rey’ es la muestra de cómo es en sus relaciones amorosas.

Según el testimonio compartido en TikTok, Rudy Marx hace mofa de situaciones machistas con su personaje, pero su exnovia asegura que ella vivió todo eso siendo su pareja.

Rudy Marx se vio envuelto en la popularidad luego de que Chumel Torres comentó sobre uno de sus videos de ‘Mi rey’, sucediendo esto en 2022.

Y es que Chumel Torres señaló que los videos de Rudy Marx daban cringe, diciendo:

Sin embargo, eso no fue lo polémico, sino la forma en que Rudy Marx mandó a callar a Chumel Torres:

“Hola Chumel, ¿cómo estás? Tú no te ves bien, ¿eh? Salgo del personaje y me presento, Rudy Marx, mi queridísimo José Manuel Torres Morales ¿Sabes algo? La burla es el método que utiliza el ignorante acomplejado para sentirse sabio. 40 años Chumel, el doble de mi edad. Tanto profesionalismo, tanto que has escalado para llegar a donde estás y te atreves a hacer una bajeza de esta índole. Mal ahí. Comediante, youtuber, bastante influyente en redes sociales, en periódicos de gran nombre dentro de México. Muchas veces me reí contigo por la peculiar manera en que críticas a la política mexicana.

Fui tu fan, pero, no se vale (...) No te ves bien, puedes llegar a herir a otra persona con ese tipo de comentarios (...) Yo me río, pero hay gente que llora, que se deprime y necesita ayuda psicológica gracias a cosas que personas como tú se atreven a hacer. Ten cuidado”

Rudy Marx, creador de contenido.