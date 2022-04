¿Alguna vez has soñado con tu ex? Una experta reveló el verdadero significado de este tipo de sueño.

Aunque la mayoría le tiene miedo a soñar con una expareja, la realidad es que el significado no es tan grave como imaginamos.

De acuerdo con Deirdre Barret, psicóloga graduada de Harvard, soñar con tu ex podría ser una señal sobre tu relación actual .

Soñar con tu ex tiene que ver con tu relación actual

Una experta reveló qué significa soñar con tu ex. Y no, no quiere decir que extrañes a esa persona.

Para tranquilidad de todos, soñar con una expareja va más allá de un interés romántico .

Incluso, la psicóloga Deirdre Barret lo atribuye al “cómo te sientes en la relación actual”.

Hombre dormido (Pixabay)

Contrario a lo que podría pensarse, soñar con un ex no significa que extrañemos o deseemos regresar.

Por el contrario, ese sueño puede, incluso, estar dando pistas sobre nuestra relación actual.

Mujer acostada boca abajo (Pixabay)

De acuerdo con Deirdre Barret, especialista en el sueño e hipnosis, soñar con tu ex es una consecuencia de múltiples factores psicológicos y de memoria .

Los cuales, están muy alejados de los sentimientos e intereses románticos. No hay nada de qué preocuparse.

“Los disparadores pueden incluir el aniversario de una muerte, de un rompimiento o de un divorcio.”

Es decir, cuando la conciencia revive alguna pérdida -de cualquier tipo- los sueños también lo hacen.

Mujer dormida (Pixabay)

Asimismo, la experta hace énfasis en que soñar con tu ex puede ser un reflejo de cómo te sientes actualmente en la vida en pareja.

Ya sea como medida preventiva y recordatorio, o como relación a experiencias similares.

“Estos sueños también pueden ser una reacción a cómo nos sentimos en nuestra relación actual”, menciona Deirdre Barret.

El recuerdo de tu ex “nunca desaparece por completo”

Seguramente no te gustará escuchar que el recuerdo de tu ex “nunca desaparece por completo”; de hecho, puede aparecer hasta en sueños.

Sin embargo, es importante aclarar que esto no es sinónimo de “no superarlo” o extrañar a esa persona.

Pareja tomada de la mano (Pixabay)

Deirdre Barret señala que los rompimientos no se procesan en el cerebro de una forma lineal.

Más bien, se trata de una continua superación hacia cualquier tipo de pérdida.

“Estas cosas nunca desaparecen por completo”, advierte.