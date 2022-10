En TikTok está muy viral el truco de la pierna cruzada; al parecer un sencillo método empleado por las mujeres para alcanzar placer.

O por lo menos eso es lo que dicen, porque aunque muchos videos glorifican el truco de las piernas cruzadas, pocas se han dado a la tarea de explicar, aunque sea por humanidad, en qué consiste exactamente.

Si tú fuiste una más de las que leyeron interminables comentarios para intentar comprender cómo se hace, pero ninguno te ayudó, no te preocupes porque aquí te diremos cómo ponerlo en práctica. Agárrate.

¿En qué consiste el truco de las piernas cruzadas?

Es más común que las mujeres estemos abiertas a distintas formas de ejercer y disfrutar de nuestra sexualidad. Tanto así, que en TikTok se ha hecho viral el truco de las piernas cruzadas.

Este método aparentemente empleado para alcanzar el máximo placer se puede hacer sola, sin necesidad de una pareja que te acompañe.

Piernas cruzadas (Pixabay)

Y eso no es lo mejor, sino que es realmente sencillo hacerlo, aquí te explicamos el paso a paso del truco de las piernas cruzadas:

Siéntate en la orilla o recuéstate sobre la cama, como mejor te acomodes; cualquiera de las dos posturas funciona y es cómoda Cruza las piernas tal como lo harías en una reunión común Ya así, haz un poco de presión, como si estuvieras reteniendo la orina. Presiona hasta más no poder y suelta. Acompaña a este ejercicio con movimientos pélvicos que permitan que tu zona íntima comience a experimentar distintas sensaciones Repite hasta que sientas que has alcanzado el placer que requieres

De acuerdo con los testimonios de TikTok, la mayoría conoció el truco de las piernas cruzadas a muy temprana edad y con el tiempo se dieron cuenta de que perfeccionándolo encuentran en él algo muy satisfactorio.

El truco de las piernas cruzadas es la sensación en Tiktok (Pixabay)

Aquí algunos de los comentarios:

“Yo lo hacía desde los 7 años y pensé que no era normal pero ahora veo que es de lo más común” Usuaria de Tiktok

“Yo lo hago pero cuando termino me siento culpable, no sé si sólo a mí me pase”

“y yo pensando que me iría al infierno, pero creo que muchas lo haremos”

“Cómo es posible que recién lo descubran” Usuaria de Tiktok

“El truco es viejo, yo lo hago desde muy joven”

“Si lo perfeccionas sí es lo más ufff”