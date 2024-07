Illojuan y Masi de Twitch, revelaron que terminaron después de 7 años de relación, por lo que hablaron qué los llevó a tomar esta decisión.

Juan Alberto García, mejor conocido como Illojuan en Twitch y María Isabel Rodríguez, conocida como Masi de 30 años de edad los dos, rompieron el silencio sobre su relación.

Y a través de un videos en YouTube, Illojuan y Masi revelan que después de 7 años de relación han decidido separarse.

Lo que para algunos era un rumor, Illojuan y Masi terminaron confirmando pues revelaron que terminaron su relación.

Y es que aseguraron que, antes de que comiencen a hacerse chismes sobre su relación, ellos han decidido explicar el porqué de su decisión.

A través de un video en Youtube, Illojuan y Masi dieron a conocer que después de 7 años de relación, habían decidido terminarla.

Pero ¿por qué Illojuan y Masi terminaron? De acuerdo a los streamers, las condiciones de su ruptura se debe principalmente es el trabajo.

Pues ha llegado a afectar su vida en pareja, pues mientras Masi ha triunfado en el programa de Operación Triunfo y en Amazon Prime, ha hecho su vida en Madrid.

Mientras que Illojuan tiene su vida en Málaga, al lado de su familia y amigos, siendo él quien confesó que no puede dejar atrás así su vida.

“La vida nos lleva por sitios muy distintos. Creíamos, cuando empezamos, que en algún momento esos sitios se cruzarían pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar. Y no pasa nada. No es nada malo”

Illojuan