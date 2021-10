Maestro del IPN impulsa enseñanza de matemáticas por canal de YouTube

El maestro del IPN, Carlos Eulalio Retana Argueta, creó el canal de YouTube Profesor Carlos Retana Argueta, donde comparte videos con la intención de que los estudiantes comprendan mejor las matemáticas.

El maestro del IPN utiliza un enfoque digital, acorde con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la enseñanza de la Geometría Analítica.

Aplausos para el profesor

Por su esfuerzo, el maestro Carlos Eulalio Retana Argueta ha recibido reconocimiento por parte de la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez y del Director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Ambas autoridades educativas destacan que, durante la pandemia por Covid-19, el cuerpo docente de diversas instituciones educativas ha logrado llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las plataformas institucionales y del uso de las herramientas digitales.

¿Cómo nació el canal de YouTube?

El también ingeniero mecánico, Carlos Eulalio Retana Argueta, comentó que al inicio de la pandemia le costó trabajo adaptarse al ambiente digital.

Sin embargo, con el paso del tiempo fue adquiriendo habilidades y herramientas que le permitieron impartir sus clases en línea.

“Cuando inició la pandemia por COVID-19 todo el material con el que contaba y que tenía programado para impartir el curso se quedó en la escuela, entonces otro de mis sobrinos Daniel Hernández Retana me pidió una asesoría virtual, pero en ese momento yo desconocía cómo funcionaban las herramientas en línea y me fue enseñando cómo hacerlo con una presentación de Power Point a través de Zoom, y poco a poco me fui adentrando en la utilización de estas nuevas herramientas para poder impartir mis clases”

Carlos Eulalio Retana Argueta