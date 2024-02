No, JAMÁS.

Hablé con uno y es de las personas más tristes y resentidas que he conocido. Baja autoestima disfrazada, bien urgidos y todavía hostiles 🥴 Los ignoran justo por ser así y es un círculo que ni siquiera notan.

(No “finjen” desinterés y no eres tú quien dice bye… sorry) pic.twitter.com/UsmmsAVb2f