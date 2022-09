La modelo de OnlyFans Karely Ruiz, de 22 años, se burló de quienes critican su cuerpo a través de redes sociales, preguntándole si va a ser mamá.

Lejos de molestarse, Karely Ruiz hizo una historia en donde se toma con humor los comentarios y se filmó con su “pancita de embarazada” , viendo de lado en el espejo.

“Llevo 4 meses de embarazo, no lo había querido decir porque la gente saca de contexto todo, pero yo oficialmente les digo que estoy embarazada”

Así, durante unos breves segundos la modelo más famosa de OnlyFans en México confirma que no lo había querido decir, pero sí está embarazada y de cuatro meses .

Con ello, Karely Ruiz presumió su pancita y la acarició, causando revuelo entre sus seguidores, quienes se dividieron entre los que aplauden que próximamente sea mamá y los que no les gusta nada la idea.

Aunque muchos de sus fans tomaron con alegría la noticia de que Karely Ruiz sería mamá, la realidad es que la influencer sólo bromeaba al decir que estaba embarazada.

Esto, al recibir comentarios de parte de haters que le critican su cuerpo y le escriben que subió de peso, que ahora tiene más panza o que está esperando un hijo .

Pero más allá de enojarse, Karely Ruiz fingió en una historia de Instagram tener más panza de lo normal y se burló de sus detractores, afirmando que está embarazada.

“No, no se crean. Obviamente no, pero me vería bien bonita de mami, owww”

Karely Ruiz.