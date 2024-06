Karely Ruiz dejó claro que no es tímida, pues luego de haber participado en un stream, compartió el motivo por el que se mostró distinta en los en vivos, aunque no dejó de lado la coquetería.

La modelo de OnlyFans sorprendió al aparecer en Kick en un stream de Westcol, pues ese ni es su sector.

Y aunque a sus fans les encantó su presencia, sí le dejaron ver que se mostró muy tímida y no esperaban que fuera así.

A cambio, Karely Ruiz de 23 años de edad, decidió presumir sus pechos en lo que les contaba qué pasó con tu timidez con Westcol.

Nadie se esperaba que Karely Ruiz tuviera un interés por los streams o el fútbol, pero la modelo rompió toda expectativa apareciendo con Westcol, aunque muy tímida, le dijeron sus fans.

A través de interacción por medio de Instagram, Karely Ruiz recibió una pregunta de un fan, quien le decía que la vio “un poco tímida”.

Ante ello, Karely Ruiz no pudo evitar la burla al decir que si acaso lo que querían era que se encuerara en el stream o qué buscaban.

Y es que minutos más tarde, la modelo de Onlyfans confirmó que sí estuvo tímida en el stream, pero con un fuerte motivo y una forma de olvidar el pequeño detalle.

Karely Ruiz recibió reclamos por verse tímida en el stream con Westcol, pero a cambio de ello, presumió sus pechos y explicó qué fue lo que pasó.

Un último baile de Karely Ruiz con Grefg encendió la pantalla de los amantes del futbol y el stream, y es motivo por el que la modelo está siendo tan solicitada.

Con una fotografía donde presume bien orgullosa sus pechos, Karely Ruiz contó a sus fans que va rumbo a Monterrey luego de estar en la CDMX.

Agradeció el apoyo que le dieron los streamers que la invitaron, pues a pesar de que era algo nuevo y no sabía de fútbol, “la pasé muy bien”.

Sin embargo, no quiso dejar de lado el reclamo que le hicieron a que se veía muy tímida en el stream con Westcol, situación que aclaró que fue para evitarse la funa.

Y es que todo parece apuntar a que Karely Ruiz sabe que no deja de tener los focos encima, por lo que dijo que si estuvo muy callada fue para no terminar funada.

“Y en el streamer con westcol no estaba tímida, simplemente ya no soy la misma morrita de antes que hablaba por hablar, prefiero que no me funen por decir algo que no (sic)”.

Karely Ruiz, modelo.