Denuncian a profesor por rechazar la pandemia y medidas sanitarias instauradas para el regreso clases de manera presencial en las escuelas.

De acuerdo con el profesor las medidas sanitarias no son necesarias en su clase o en el colegio ya que la pandemia del Covid-19 habría sido una “plandemia”.

Durante su clase en línea el profesor incluso amenazó con denunciar judicialmente a quienes exijan el comprobante de vacunación contra el Covid-19.

En redes sociales ala clase del profesor del Instituto Tecnológico de Pachuca, identificado presuntamente como Torres Martinez Leonardo se esta haciendo viral.

Y es que el profesor rechazó todas las mediadas sanitarias impuestas para el regreso presencial a clases:

Sobre la vacunación el profesor del instituto dijo a su alumno enloquecer no tomara en cuanta quienes están vacunados ya que eso es una destino propia.

“Si usted ya se vacunó esa fue su decisión a mi no me no me interesa, no tengo nada que decirle respecto sus decisiones personales "