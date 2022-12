Aunque no lo creas el cuerpo habla, por eso aquí te contamos cuáles son las 5 señales obvias para saber cuando una mujer no ha tenido relaciones en meses.

Las relaciones sexuales son tan importantes como comer, ya que esta comprobado que el acto sexual es fundamental para el bienestar físico y emocional.

A esto que mujeres como hombres presentan señales por la falta de relaciones sexuales.

Por lo que en el caso de las mujeres son 5 las señales obvias las que indican cómo saber cuando no ha tenido relaciones en meses.

Señales para saber cuando una mujer no ha tenido relaciones en meses (Stock/ Pinterest)

5 señales obvias en las mujeres que no ha tenido relaciones en meses

Tanto física como mentalmente el cuerpo de la mujer presenta señales obvias que indican y nos hacen saber cuando no ha tenido relaciones en meses.

Por lo que las 5 señales más obvias que las mujeres presentan al no tener relaciones sexuales por meses son:

Estrés, ansiedad y mal humor Falta de brillo en la piel Dolores menstruales Resfriados más frecuentes Insomnio

¿Qué alimentos causan insomnio? (Kinga Cichewicz / Unsplash)

En el primer caso el estrés, la ansiedad y el mal humor son las señales más obvias en las mujeres que no han tenido relaciones en meses.

Ya que estas tres afectaciones en el estado de ánimo son evidentes en el plano sentimental, personal y hasta laboral

Otras de las señales obvias es la falta de brillo en la piel, ya que el tener relaciones sexuales ayuda mucho.

Debido a que tener relaciones sexuales, en las mujeres ayuda a que los poros de la piel se dilatan liberando las impurezas al sudar.

Asimismo, la piel de la mujer se ve mucho mejor gracias a la circulación sanguínea que se activa, dando ese brillo natural.

En el tercer caso de señales obvias, son los temibles dolores menstruales, los cuales pueden ser más intensos por la falta de relaciones.

Además de que el tener relaciones ayuda a que las mujeres ejerciten los músculos de la zona vaginal.

Aunque tu no lo creas, otra señal obvia que podría indicar que una mujer que no ha tenido relaciones en meses es tener resfriados comunes frecuentemente.

Según un estudio de la Universidad Wilkes en Pensilvania afirma que tener relaciones una o dos veces por semana muestran niveles de 30 % más altos de inmunoglobulina A.

El cual es un anticuerpo que ayuda a combatir enfermedades, a falta de este hay una protección menor frente a un resfriado o la gripe.

El insomnio es la quinta señal de que las mujeres no han tenido relaciones en meses, esto debido a que al no tenerlo, no se libera oxitocina, hormona que tiene un papel fundamental en la calidad del sueño.