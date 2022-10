Así como existe el temor de que un pene sea pequeño, también está el miedo de que sea demasiado grande, basta recordar el capítulo de ‘Sex and the city’ donde Samantha no es capaz de tener sexo con un hombre “muy bien dotado”.

Por ello, es necesario eliminar esta idea de que las mujeres prefieren a un hombre con pene enorme. Aún así, si estás preocupado por el tamaño de tu miembro aquí te traemos los procedimientos más usados para hacerlo crecer.

Miembro viril (Tomada de Pixabay.)

Métodos para hacer crecer el pene

Se considera que un pene es pequeño si mide menos de 7.5 centímetros cuando esté erecto , pues estaríamos hablando entonces de un micropene.

Y como dice el sexólogo mexicano José Cruz, el tamaño no importa, pero se agradece, así que aquí comencemos con lo más usado para hacer crecer el pene:

Píldoras y lociones: suelen contener vitaminas, minerales, plantas medicinales u hormonas, pero se ha comprobado que funcionen Bomba peniana: se usan para tratar la disfunción eréctil porque llevan sangre hacia el pene, causando que se hinche temporalmente. Ojo, porque usarla con frecuencia puede dañar el tejido elástico. Ejercicios: llamados ‘jelqing’, consisten en hacer un movimiento con una mano sobre la otra para llevar sangre desde la base a la cabeza del pene, aunque no existen pruebas de que funciona y podría causar dolor, así como dejar cicatrices. Estiramientos: se coloca en el pene un aparato extensor, también conocido como dispositivo de tracción peniana que se ha comprobado, funciona alargando el miembro de 1 a 3 centímetros, pero se debe usar de 4 a 6 horas al día durante muchos meses. Cirugías: puede agregar una leve apariencia de más tamaño en el pene no erecto, pero existe el riesgo de complicaciones como infección, cicatrices y pérdida de la sensibilidad.

Plátano simulando un pene (Carlos Alberto Gómez Iñiguez / Unsplash)

Algunas de las cirugías para hacer crecer el pene son:

Cortar el ligamento suspensorio

Inyección de grasa

Injerto de tejido

Implantes penianos

¿Realmente es posible hacer crecer el pene? 4 tips que funcionarían

Ejercicios de alargamiento:

Los ejercicios de alargamiento para hacer crecer el pene deben realizarse sólo mientras esté flácido, sentado o parado contra una pared y sólo una o dos veces al día . Aquí vamos:

Sostén la cabeza del pene Tira el pene hacia arriba, estirándolo por unos 10 segundos Tira el pene hacia la izquierda durante otros 10 segundos, luego hacia la derecha Repite estos pasos una o dos veces al día durante aproximadamente 5 minutos

Pepino/No Nut November (Pixabay)

O, prueba esto:

Sostén la cabeza del pene Tira el pene hacia arriba Presiona sobre el área alrededor de la base del pene al mismo tiempo y mantén esta posición durante unos 10 segundos Repite estos pasos estirando el pene hacia la izquierda y aplica presión en la base del pene del lado derecho Repite estos pasos estirando el pene hacia la derecha y aplica presión en la base del pene del lado izquierdo Repite este ejercicio una vez al día, por hasta dos minutos

Para hacer ‘jelq’ en el pene:

Coloca el dedo índice y pulgar en forma de O Coloca los dedos en forma de O en la base del pene Haz la O más pequeña hasta que ejerza una presión leve sobre el cuerpo del pene Mueve lentamente el dedo y el pulgar hacia la cabeza del pene hasta llegar a la punta. Si sientes dolor, reduce la presión Repite esto una vez al día durante aproximadamente 20 a 30 minutos

Plátano (Tomada de Pixabay.)

Alargamiento con un dispositivo

Para usar una bomba de vacío:

Coloca el pene dentro de la cámara llena de aire Usa el mecanismo de la bomba para succionar el aire de la cámara. Esto lleva la sangre hacia el pene, provocando una erección Coloca en tu pene el anillo o la abrazadera que se incluye para mantenerlo erecto por hasta 30 minutos. Puedes tener relaciones sexuales o masturbarte durante sin correr riesgo Retira el anillo

Para usar un dispositivo de tracción:

Inserta el pene en el extremo de la base del dispositivo Asegura la cabeza del pene dentro de las dos ranuras en el extremo opuesto Sujeta el tubo de silicona alrededor del cuerpo del pene Agarra los extremos del tubo de silicona en la parte inferior del dispositivo y tira lentamente del pene hacia afuera. Deja de jalar si comienzas a sentir dolor o incomodidad Deja el pene en posición estirada durante 4 a 6 horas al día