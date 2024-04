Alguna vez te has preguntado: ¿A qué edad somos más felices? Pues te sorprenderá saber que no es en la juventud cuando uno se siente pleno con sus sentimientos.

Pese a que popularmente se cree que una persona es más feliz cuando es joven, la ciencia asegura que no.

En realidad, habría una etapa en vida de los los seres humanos en la que serían los más felices.

Esta es la edad en que somos más felices, según un estudio

Una nueva investigación hecha por un grupo de científicos de la Universidad de Harvard dio a conocer cuál es la edad en que somo más felices.

Según este estudio, la felicidad de un ser humano llegaría después de los 50 años de edad.

Los argumentos de los especialistas señalan que cuando un adulto supera esos años viven felices porque tiene menos estrés y preocupaciones.

Las personas a esa edad también se sienten más satisfechos con su existencia aunque saben que están próximos a la vejez.

Así descubrieron que somos más felices después de los 50 años de edad

Para determinar la edad en que somos más felices, los científicos estudiaron el contexto social, además de cómo aumentan o disminuyen las emociones de una persona cuando envejece.

El estudio de la Universidad de Harvard analizó a personas estadounidenses de entre 18 y 50 años de edad a quienes se les preguntó su:

Edad

Sexo

Estado civil

Finanzas personales

Salud

Los especialistas centraron sus observaciones de los voluntarios para conocer cómo percibían la ira, miedo y la felicidad en fotografías con caras.

A cada persona que fue parte del experimento se le hicieron las siguientes preguntas:

¿Qué cara está más enojada? ¿Qué cara está más feliz? ¿Qué cara tiene más miedo?

De acuerdo con Laura Germinie, de la Facultad de Medicina de Harvard, las personas de más edad percibieron de manera positiva los rostros que se les presentaron.

Contrario a los jóvenes que detectaron más caras enojadas y con miedo.

En su indagación, los científicos descubrieron que en la adolescencia se muestra más ira y que al llegar a los 30 años comienza a desaparecer las sensibilidad a emociones negativas.

Cuando un individuo pasa los 50 años comienzan a percibir más emociones positivas, según el estudio.

Los argumentos para destacar esto sobre la felicidad se sustentan en la investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ahí, se analizó la evolución con la edad en dos aspectos del bienestar:

Satisfacción general de la vida o bienestar global

Experiencias cotidianas de determinadas emociones o bienestar hedonista

El bienestar global de los voluntarios del estudio de Harvard se midió a partir de preguntarles en dónde se ubicarían en una escala imaginaria de 10 escalones.

Tomando como referencia la mejor vida posible en la parte de arriba y la peor en la zona inferior.

Por su parte, el bienestar hedónico se evaluó preguntando a los individuos que emociones había sentido un día antes de la investigación. Los voluntarios podían elegir entre:

Estrés

Preocupación

Enfado

Tristeza

Disfrute

Felicidad

De manera sorpresiva, los participantes mayores de 50 años aseguraron que que se sentían dentro de una mejor vida posible y que se habían sentido felices un día antes.

Los jóvenes menores de 30 años ante esos cuestionamientos expresaron sentimientos negativos.

