Sears consiente a sus clientes con beneficios únicos: envío gratis en compras desde $299 MXN, la opción de comprar en línea y recoger en tienda en solo 2 horas, y horarios extendidos el viernes 24 y sábado 25 de octubre, cuando las tiendas permanecerán abiertas hasta las 10:00 p.m. Todo pensado para que nadie se quede fuera de esta gran celebración del ahorro.

Promociones imperdibles y vigencia especial

Del 24 al 27 de octubre, podrás aprovechar las promociones en todos los departamentos: hasta 50% de descuento y hasta 20 meses sin intereses con tarjeta de crédito Sears y bancarias participantes. Esta es tu oportunidad para renovar tu hogar, consentirte o sorprender a los tuyos con artículos de las mejores marcas nacionales e internacionales.

Compra como tú prefieras

La Gran Venta Nocturna Sears te ofrece la flexibilidad que necesitas: compra desde la comodidad de tu casa en sears.com.mx y recibe tus productos sin costo de envío en compras mayores a $299 MXN, o si lo prefieres, recoge tu pedido en tienda solo dos horas después de realizar tu compra. Además, si disfrutas de la experiencia física, visita tu tienda Sears más cercana y aprovecha los horarios extendidos para descubrir todas las promociones en persona, con la asesoría de expertos.

El momento ideal para adelantar la Navidad

Aunque aún faltan semanas para las fiestas decembrinas, esta venta es la oportunidad perfecta para adelantar tus compras navideñas y evitar el caos de última hora. Aprovecha los descuentos para encontrar regalos especiales para familiares y amigos, equipar tu hogar para las celebraciones o renovar tus outfits para los eventos de fin de año. Todo, con la garantía y el estilo que distinguen a Sears.

Departamentos destacados y marcas exclusivas

Sears ha preparado una selección inigualable para todos los gustos y necesidades, encuentra tu descuento ideal, por ejemplo: Muebles con hasta 45% de descuento, Moda y Pantallas con hasta 50% de descuento, Colchones con hasta 25% de descuento, Línea Blanca con hasta 52% de descuento y mucho, mucho más.

Entre las marcas destacadas que participan en la campaña se encuentran Levi’s, Nespresso, Philosophy, Elle, Ninja, Huawei, Samsung, LG, Calvin Klein, Fukka, Apple, Lenovo, Dockers, Guess, Adidas, Westies, Spring Air, Restonic, Carolina Herrera, Benetton, Tous, Lancôme, Mabe, Jeanious, entre muchas más.

¡No lo dejes pasar!

Aprovecha esta Gran Venta Nocturna Sears y disfruta de descuentos de hasta 50%, envío gratis desde $299 MXN y la comodidad de recoger tu pedido en solo 2 horas. No hay mejor momento para comprar fácil, rápido y con grandes beneficios.

¡Corre a tu tienda Sears favorita o visita sears.com.mx y vive la emoción de comprar más por menos!