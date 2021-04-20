Kaia, la modelo revelación de las pasarelas, dio un paso firme en el mundo del glamour en el otoñal desfile de la casa Chanel durante la pasada Semana de la Moda en París.

Pero no ha dejado de ser una adolescente divertida y que tiene en su familia a su máximo pilar de amor y apoyo. Por ello, compartió una antigua foto familiar en la que se le observa con su hermano y su famosa mamá, la súpermodelo Cindy Crawford.

“Saboteando las fotos familiares desde el día 1”

Kaia, de 16 años de edad, es ya considerada una musa más de Karl Lagerfeld por su profesionalismo y la herencia genética de su amorosa madre, que, dicho sea de paso le cocinó a su hija su platillo favorito: Pan de plátano.