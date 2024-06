Las quejas no paran en contra de Loly in the Sky, pues la marca no ha entregado pedidos a miles de clientes que compraron zapatos en Hot Sale 2024.

A través de redes sociales, miles de usuarios se han ido con todo a la marca de calzado Loly in the Sky, tras una falla en las entregas.

Por lo que clientes ya acusan de fraude a Loly in the Sky, luego de que la marca de calzado se mantenga sin contactar a sus miles de clientes decepcionados.

Esto es lo que pasa con Loly in the Sky, tras no entregar pedidos a miles de clientes que compraron zapatos en Hot Sale 2024

El Hot Sale 2024 trajo varias rebajas y promociones que millones de consumidores aprovecharon, sin embargo, miles de clientes de Loly in the Sky se han llevado la gran sorpresa ante una posible estafa.

Luego de que desde hace 6 días comenzaron a surgir comentarios ante un retraso masivo de entradas por parte de Loly in the Sky.

Ya que son miles de clientes que aseguraron que al checar su guía de entrega de envío por Estafeta les arroja un mensaje que el pedido está detenido.

Por lo que se les pide a los clientes comunicarse con la empresa, en este caso Loly in the Sky, sin embargo, ante las preguntas para aclarar lo que sucede no hay respuestas claras.

Debido a que la marca de calzado se ha limitado a responder solo a algunos clientes, asegurando que están atendiendo el problema y precisaron que esto se debe a la gran demanda en la paquetería por Hot Sale 2024.

Sin embargo, tras el paso de los días Loly in the Sky ya no responde a los miles de clientes y hasta ha limitado sus mensajes y comentarios ante los masivos reclamos en sus redes sociales.

Lo que ha hecho que varios clientes ya apunten una mega estancia por parte de la marca de calzado Loly in the Sky.

Con lo que los clientes están a punto de tomar medidas legales en contra de la marca de calzado Loly in the Sky en la Profeco.

¿Loly in the Sky cierra? Hay quien asegura que este es el problema ante la falta de entrega en pedidos a miles de clientes

Luego de que la marca de calzado Loly in the Sky esté teniendo varios problemas ante la falta de entrega en pedidos a miles de clientes, hay quien asegura que la tienda cerrará.

Pues en comentarios una persona escribió que este problema es porque Loly in the Sky cerrará, incluso dejó ver que ella era empleada y que igual que a los miles de clientes, los dejaron en visto.

Sin embargo, minutos después de este mensaje en publicaciones en las redes sociales de Loly in the Sky ya ha sido borrado.

Con lo que los clientes confirman que no solo Loly in the Sky limitan sus comentarios, sino, también la marca de calzado los borra.

Lo que agrava el problema con Loly in the Sky, pues ahora los clientes apuntan que han caído en la trampa de una mega estada.

Pues ya son más lo que incluso han comprobado que las tienda físicas de Loly in the Sky tampoco han abierto, lo que hace este caso aún más difícil.

(Especial)