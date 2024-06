Aquí te decimos cómo puedes unirte en la demanda colectiva contra Loly in the Sky si no te llegaron tus zapatos del Hot Sale 2024

La marca de zapatos Loly in the Sky ha enojado tanto a sus consumidores tras no haber entregado pedidos a miles de pedidos en el Hot Sale 2024, que ahora se han unido.

Por lo que Loly in the Sky está a punto de una demanda colectiva en su contra, ante la estafa masiva que están viviendo miles de compradores.

Así puedes unirte a la demanda colectiva contra Loly in the Sky si no te llegaron tus zapatos del Hot Sale 2024

Si eres uno de los afectados por Loly in the Sky, tras no haberte llegado tus zapatos del Hot Sale 2024, esto te interesa.

Se ha creado una demanda colectiva contra Loly in the Sky a través de la plataforma de Tec. Check, experto en temas del consumidor.

Misma demanda colectiva contra Loly in the Sky que se lleva a cabo en proceso en la Procuraduría Federal del Consumidor del Consumidor (Profeco)

Con ello, todos los afectados ante la estafa de Loly in the Sky en el Hot Sale 2024 deberán seguir los siguientes pasos para unirse a la demanda colectiva:

Revisa la guía de Tec. Check, la cual podrás descargar el enlace del perfil de la empresa https://www.instagram.com/teccheckmx/

Subir el expediente a la plataforma.

Tec. Check hará revisión de tu expediente.

Si tu expediente está incompleto Tec. Check te contactará por correo

Si tu expediente está completo, integrará tu caso a la queja colectiva contra Loly in the Sky

Se realizará entregará la queja colectiva ante la Profeco

¿Qué pasa con Loly in the Sky? No ha entregado pedidos a miles de clientes que compraron zapatos en Hot Sale 2024 (Especial)

¿Qué solicitan los afectados en la demanda colectiva contra Loly in the Sky?

Para todos aquellos afectados por Loly in the Sky, la demanda colectiva contra la marca de zapatos solicitara:

Entrega de tu producto o el reembolso de tu dinero

Bonificación correspondiente al 20 % del valor de tu compra

Así que ya sabes, si eres uno de los afectados por Loly in the Sky, no lo dudes y aprovecha para resolver tu caso de la mejor manera ante la posible estada en el Hot Sale 2024 con estas demanda colectiva ante la Profeco.