Hace 25 años, Cindy Crawford protagonizó uno de los comerciales más icónicos del Super Bowl junto a Pepsi; ahora, con sus 51 años, la Top Model repetirá la hazaña pero esta vez de la mano de su hijo de 18 años, Presley Walker Gerber.

El video se titula “This Is The Pepsi”, y forma parte de la campaña “Pepsi Generation” en la que hemos visto desfilar a figuras como Britney Spears y Cristina Aguilera. El clip aparecerá durante los comerciales de este gran evento deportivo, el cual será transmitido el próximo 4 de febrero a nivel mundial.

El comercial también forma parte del 120 aniversario de la refresquera. Mientras esperamos la revelación del comercial, aquí te dejamos el video que llevó a Crawford a convertirse en uno de los íconos de los noventa:

Este 2018 Pink será la encargada de interpretar el himno nacional, mientras que Justin Timberlake será quien actúe durante el medio tiempo.

Con información de El País