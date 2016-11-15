La Top Model Cindy Crawford acaba de hacer fuertes declaraciones a la web Refinery29 con la intención de hacer un llamado de atención a la industria de la moda que sigue presionando a las modelos a ser extremadamente delgadas.

Para Crawford, la nueva manera que tienen algunos de hacer moda no va con ella, ya que intentan vender un modelo femenino que dista mucho de la realidad.

First day at 50. Thank you for all of the birthday wishes yesterday! 💋•

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Morning girls hike 💋•

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trip to the desert

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@teenvogue's girl power issue on stands now 🙌🏼🌹 - @yemchuk

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Según palabras de la propia Cindy, ahora hay quien pretende que las chicas sean “más delgadas que Kate Moss”, siendo que en la época donde Moss estaba en el tope de su carrera, era súper delgada y ahora, con los nuevos cánones de belleza, exigen que las nuevas aspirantes sean mucho más esbeltas que la británica.

Getting ready for the week like...

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