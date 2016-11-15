La Top Model Cindy Crawford acaba de hacer fuertes declaraciones a la web Refinery29 con la intención de hacer un llamado de atención a la industria de la moda que sigue presionando a las modelos a ser extremadamente delgadas.
Para Crawford, la nueva manera que tienen algunos de hacer moda no va con ella, ya que intentan vender un modelo femenino que dista mucho de la realidad.
Every year, I tell my kids I'm retiring. It's a running joke in our family. And yet every year, opportunities pop up that really excite me. While it's true that I'm eager to shift my focus a bit to concentrate on my businesses, friends and family — I'm not making any final statements (not all headlines tell the whole story!). I have loved being part of the fashion industry for the past 30 years — and if that time has taught me anything, it's this: never say never. Thanks for all the support, I'm so excited for what 2016 holds! xo Cindy
Según palabras de la propia Cindy, ahora hay quien pretende que las chicas sean “más delgadas que Kate Moss”, siendo que en la época donde Moss estaba en el tope de su carrera, era súper delgada y ahora, con los nuevos cánones de belleza, exigen que las nuevas aspirantes sean mucho más esbeltas que la británica.