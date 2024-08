Hoy 26 de agosto, se está celebrando el Día del Perro, por lo que te dejamos esta oración a San Roque para un perro perdido.

Como ya se reveló, este 26 de agosto se está celebrando el Día del Perro en varias partes del mundo.

Y al ser los perros parte fundamental de muchas familias, cuando llegan a perderse es comprensible que se sienta dolor y desesperación, por lo que te dejamos esta oración a San Roque.

La cual aseguran que si se reza con devoción y se pide la intervención de San Roque, ayuda a encontrar a los perros perdidos.

Oración de San Roque para un perro perdido

Como ya se dijo, este 26 de agosto es el Día del Perro y esta oración a San Roque para un perro perdido puede ayudar en estas situaciones.

Por lo que te dejamos esta oración a San Roque para un perro perdido:

Misericordioso San Roque, santo virtuoso, clemente y milagroso que te entregaste en cuerpo y alma a nuestro Padre Dios

Y amaste de corazón a los animales y por ello eres su glorioso patrón, no los dejes sin ayuda cuando la necesiten no los dejes que se sientan indefensos ante la adversidad y dales todo lo que precisan para su bien vivir.

Ruega al Señor favor y bendición para mi mascota y guárdalo a toda su vida bajo tu amparo y custodia.

Él / ella es un miembro más de la familia, es mi amigo y compañero, es quien me da su cariño incondicionalmente, me es fiel y consuela y alegra mis días y me da mucho más que lo que recibe.

San Roque amado, glorioso siervo del Señor, que fuiste milagrosamente ayudado por un perrito cuando los hombres te abandonaron por tu enfermedad, él con fidelidad, te llevaba diariamente panecillos

Y con amor lamia tus llagas para aliviar tu dolor y por ello eres protector de las mascotas, hoy llego hasta ti lleno de confianza y sabiendo que tu eres bueno y bondadoso te encomiendo a mi mascota

¿Quién fue San Roque y por qué se le dedica una oración para encontrar a los perros perdidos?

Este 26 de agosto se celebra el Día del Perro y es por eso que la oración a San Roque para encontrar a uno perdido, puede decirse en este día.

Pero ¿quién fue San Roque y por qué se le reza para encontrar un perro perdido? De acuerdo a la religión católica, él es uno de los grandes santos que ha despertado devoción en todo el mundo.

A San Roque se le conoce como el patrono de los perros y de los enfermos, su imagen se reproduce y se encuentra en muchísimas capillas e iglesias.

Esto gracias a los milagros que ha hecho a lo largo de los siglos, especialmente se le atribuyen estos favores cuando fueron épocas de enfermedades como la peste.

Una antigua leyenda dice que San Roque en sus dolencias cuando contrajo la peste en Europa y se aisló en un bosque para no infectar a nadie.

En eso un perro apareció con un pan en la boca que había robado de su dueño para dárselo a San Roque por varios días.

El amo, un hombre adinerado llamado Gottardo Pallastrelli, decidió seguir un día a su perro, y encontró al San Roque agonizante a quien llevó a su casa, alimentó e hizo algunas curaciones.

Algunas versiones afirman que el perro lamía las llagas de San Roque todos los días y fue él quien lo curó.