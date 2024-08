Te decimos cuáles son las 8 razas de perro recomendadas para personas que sufren de alergias.

Los perros son una de las mascotas más queridas por los seres humanos; su compañía y cariño provocan alegría en los hogares.

Sin embargo, no todas las personas puede tener un perro en casa, ya que les provocan alergias.

Pese a esto, existen algunas razas de perros que se recomiendan para aquellos que padecen alergias, ya que su pelaje no se cae con facilidad.

El American Kennel Club explica que no existen perros completamente hipoalergénicos; no obstante, estas raza no serán un problema para tu alergia y salud:

Sabueso afgano American Hairless Terrier Bedlington Terrier Bichon Frise Schnauzer gigante Lagotto Romagnolo Caniches Xoloitzcuintle

Razas de perro recomendadas para personas que sufren de alergias: Sabueso afgano

El Sabueso afgano encabeza nuestro listado de razas de perro para personas que sufren alergias.

Dicho perro necesita ejercicio continuo y aseo constante, además de cepillarse un par de veces a la semana para ser la compañía perfecta.

Sabueso afgano (Unsplash)

Razas de perro recomendadas para personas que sufren de alergias: American Hairless Terrier

También los American Hairless Terrier son una opción para que no sufras con tus alergias.

Esta raza de perro es alegre y se caracteriza por convivir bien con familias con niños.

American Hairless Terrier (Captura de video )

Razas de perro recomendadas para personas que sufren de alergias: Bedlington Terrier

Revisemos ahora a los Bedlington Terrier, una raza de perro con pelo rizado que se cae muy poco y por ello no provocan alergia.

Estos perros no requieren hacer mucho ejercicio aunque si jugar con sus dueños.

Bedlington Terrier (Captura de video )

Razas de perro recomendadas para personas que sufren de alergias: Bichon Frise

Hablemos ahora del Bichon Frise, una raza de perro que también no te hará padecer alergias.

Su pelo no se cae con facilidad; por ello es necesario darles un aseo regular para evitar cualquier problema.

Bichon Frise (Unsplash)

Razas de perro recomendadas para personas que sufren de alergias: Schnauzer gigante

Otra raza de perro perfecta para personas que sufren alergias son los Schanuzar gigantes.

Ellos son muy inteligentes y requieren hacer ejercicio de manera constante. En cuanto a su cuidado, deben ser cepillados para que no se enrede su pelaje y tomar baños regulares.

Schnauzer gigante (Unsplash)

Razas de perro recomendadas para personas que sufren de alergias: Lagotto Romagnolo

Los Lagotto Romagnolo son razas de perros con pelaje muy similar a los Caniches.

Son mascotas muy felices y leales. Para nada tendrás problemas de alergia al convivir con ellos.

Lagotto Romagnolo (Unsplash)

Razas de perro recomendadas para personas que sufren de alergias: Caniches

Por su tamaño, los Caniches son perros que son perfectos para personas que viven en espacios reducidos y más para los que tienen alergias.

Estos animalitos necesitan de un cuidado especial en su pelaje y deben hacer ejercicio todos los días.

Caniche (Unsplash)

Razas de perro recomendadas para personas que sufren de alergias: Xoloitzcuintle

El Xoloitzcuintle es otro de los perros que pueden abrazar las personas que padecen de alergias.

Esta raza de perro necesita baños regulares, además de realizar ejercicio moderado, tómalo en cuenta.