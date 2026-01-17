Este 17 de enero se está celebrando el Día Mundial de Bendecir a los Animales, una efeméride que se dedica a su protección, coincidiendo con las festividades de San Antonio Abad o San Antón.

Oración a San Antonio Abad por los animales en este 17 de enero

Tal y como se dijo, este 17 de enero se está celebrando el Día Mundial de Bendecir a los Animales, es por eso que te dejamos esta oración a San Antonio Abad, quien es considerado como el patrón de los animales:

“Te damos gracias señor por todos los animales que has creado, por todas sus variedades, por sus hermosos y coloridos plumajes, por sus vuelos en el cielo o su presencia en mares y ríos; por lo imponente de sus sonidos, por sus cantos cautivadores, por la piel que los embellece y su importancia en los ecosistemas.

Ayúdanos a valorarlos, a agradecerlos, cuidarlos y a no darles maltrato, bendícelos de manera especial a los que nos hacen más agradable y llevadera la vida: a nuestros animales de compañía, a los que cuidan nuestra seguridad, a los que ofrecen sus servicio en rescates, a los que guían a las personas invidentes y a los que ayudan en terapias.

Que nunca les falte lo necesario, que no los tomemos como juguetes u objetos de regalo que se pueden desechar o lanzar a la calle; que en la medida de lo posible, los adoptemos y no los compremos, que respetemos su hábitat y respetemos las especies protegidas.

Que evitemos su procreación desordenada mediante la esterilización y les demos las vacunas necesarias, y que aquellos que nos sirven de alimento no les causemos sufrimiento.

Amén."

¿Por qué se celebra el Día Mundial de Bendecir a los Animales este 17 de enero?

Este 17 de enero es el Día Mundial de Bendecir a los Animales, una festividad que de hecho coincide con las de San Antonio Abad, quien es considerado como el patrono de los animales, especialmente domésticos, de granja o labranza.

Se tiene por tradición que cada 17 de enero, miles de personas llevan a bendecir a sus mascotas a las iglesias, una tradición que inició en la originó durante la época colonial gracias a los frailes franciscanos; se reza por su protección y buena salud.