El influencer Lord Banquetas prueba el chile en nogada en Oaxaca y queda impactado

El influencer suizo italiano conocido como ‘Lord Banquetas’ probó el chile en nogada en un mercado de Oaxaca y quedó impactado con su sabor.

Asimismo, Lord Banquetas hizo un llamado a sus seguidores para que hagan lo que su corazón les dicta; dice que el suyo le pidió ir a Oaxaca y así lo hizo.

Por medio de un en vivo en Instagram, el influencer italiano abordó el tema de la depresión por la que pasa en este momento, por lo que decidió ir a Oaxaca y probar algo nuevo.

Lord Banquetas explicó a sus seguidores que en ocasiones se debe hacer “lo que el corazón dice”, y dijo que el suyo le pidió ir a Oaxaca y resolver sus problemas. Estando ahí decidió probar un chile en nogada.

Aseguró n unca haber probado esta creación culinaria originaria de Puebla , por lo que decidió darle la oportunidad ahora que la temporada.

El influencer no solo se ha dedica a viajar por México y dar a conocer su cultura, sino que también ha abordado el tema de la depresión, situación por que atraviesa en este momento.

En lo que el italiano hablaba de la decisión de viajar a Oaxaca para resolver los problemas de su corazón, introdujo un bocado del chile en nogada a su boca y quedó realmente sorprendido.

“Es la primera vez que, como chile en nogada, así que vamos a ver… hay que luchar amigos, la vida es una… ¡ay no mames!, está buenísimo, está buenísimo… no pica, sabe muy dulce”.

Lord Banquetas dijo que en una ocasión había asistido a Puebla, pero que no encontró chiles en nogada, pues era octubre.

El influencer comparó al chile en nogada con la pizza margarita, la cual “tiene la bandera de Italia , como el chile en nogada la de México”.

El influencer suele visitar con frecuencia Oaxaca, pues ahí es en donde vive una mujer que pretende y fue el lugar en donde probó las hormigas chicatanas.

Aunque Lord Banquetas dijo que el buscaba chapulines, no le tocó que abriera el puesto en el mercado de Oaxaca, por lo que probó las chicatanas.

El italiano explicó que, aunque la apariencia no fue de su agradó, estos insectos tienen un sabor muy particular que comparó con el chicharrón.

“Los chapulines tienen que venir sábado y domingo, pero yo como pendejo me voy a tener que regresar sin chapulines… ¡Ah! ¡ah! ¡Ah cabrón sabe a chicharrón! No mames sabe bien rico, o sea, si no los ves saben bien ricos, parece que estás comiendo un chicharrón de mariposita”.

Lord Banquetas, influencer.