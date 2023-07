¿Trabajas en lo mismo que estudiaste? Lo que estudié vs. en lo que trabajo es un nuevo trend de Tiktok que refleja la realidad del mundo laboral en México. Muchos usuarios compartieron sus sueños como estudiantes y su vida actual.

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cinco de cada 10 profesionistas en México trabaja en algo que no estudió y uno de cada cuatro tiene empleo dentro de la economía informal.

Por otro lado, el informe de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias de 2019 reveló que:

La Encuesta Nacional de Egresados 2022 (ENE) del INEGI indicó que el 33 por ciento de los egresados de una universidad no tienen trabajo (más de una tercera parte) y un 24% de los profesionistas trabaja de manera independiente.

En ese marco, Lo que estudié vs. en lo que trabajo se volvió trend de Tiktok.

Lo que estudié vs. en lo que trabajo generó una ola de respuestas en Tiktok; los usuarios de la red social revelaron parte de sus sueños y aspiraciones cuando comenzaron a estudiar y el presente que viven en el mundo laboral en México.

Uno de los usuarios que explicó que cursó la carrera de Diseño Gráfico, pero actualmente trabaja como editor de video el youtuber Fargan, quien sube contenido de videojuegos y cuenta con más de 6 millones de seguidores.

Sin embargo, el usuario compartió que cuenta con su propio canal de música y que antes dibujaba a lápiz, hecho que comprobó con algunos de los retratos que hizo en el pasado. “Espero pronto volver a dibujar”, escribió el profesionista.

Otra usuaria, en un video más breve, explicó que estudió psicología, pero en el presente es tiktoker.

Al trend de Tiktok, Lo que estudié vs. en lo que trabajo, se sumó un usuario con una de las historias más difíciles. Sentado en un terreno con un par de botas industriales y un sombrero, confesó que “se le hizo fácil” dejar de estudiar.

Sin embargo, algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con las cifras de movilidad social que trajo a cuenta un perfil de Twitter sobre política:

“Hay un trend de Tiktok… No pos guau. Y luego centennials. No tienen más de 25 y ya se les acabó la vida. (...) Habrá que reconocer que AMLO decidió enfocarse en el sur para que el dinero fluya hacia allá. Pero no hizo más. Papá gobierno no puede solo, nunca podrá. Hay lugares donde existe un exceso de oferta laboral, pero no hay mano de obra calificada o interesada. Allí también existen las leyes del mercado: oferta y demanda. No estudies artes donde lo único que se ofrece es manufactura. No estudies derecho si ya has visto miles de abogados en uber. Y si estudias artes, ve a donde haya oportunidades para las artes”

Usuario de Tiktok