El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acaba de emitir una polémica recomendación por el consumo de pan de muerto, a solo unos cuantos días de celebrar el Día de Muertos.

Si bien el pan de muerto es tradicional en estas fechas, además de ser delicioso por su consistencia suave y olor dulce, lo cierto es que puede contener un alto contenido calórico.

En razón de lo anterior, el IMSS aconsejó a los mexicanos solo consumir la mitad de una pieza de pan de muerto, sin ningún tipo de relleno, porque se sabe que no queremos desperdiciar ni un pedazo.

Aunque puede sonar difícil para muchos, el IMSS pide que, por salud, los mexicanos únicamente coman medio pan de muerto, pues una pieza completa equivale a alrededor de 417 calorías.

Dicho en términos nutricionales, se estima que un pan de muerto, sin ningún tipo de relleno o ingrediente adicional, contiene 100 gramos con azúcar, además de:

92 miligramos de potasio

9.2 gramos de proteína

53.28 gramos de carbohidratos

17.76 gramos de grasas

36 gramos de colesterol

329 miligramos de sodio

Las más de 417 calorías representan una cantidad significativa de la ingesta diaria recomendada por el IMSS, por lo que pide comer la mitad de la pieza, que representa un contenido calórico de 208 gramos.

Pero la recomendación no para allí, pues la institución de salud también pide que los mexicanos acompañen su pan con una taza de café o té sin azúcar, dejando de lado los chocolates, champurrados y atoles.

“La recomendación de consumo es comer solo medio pan chico (208 kcal), el reto es no excederse. ¿Cuántas porciones has comido esta temporada?”, cuestionó el IMSS, porque es bien sabido que no queremos desperdiciar nada.

Los mejores lugares para comer pan de muerto en la Ciudad de México

Si quieres disfrutar de un pan de muerto, pero respetando la recomendación del IMSS, te sugerimos visitar las siguientes panaderías de la Ciudad de México (CDMX):

Germina (colonia Estrella): Conocida por su pan artesanal, aquí el pan de muerto es suave y bien equilibrado en sabor, ganando gran aceptación entre los locales. Precio: Entre 60 y 70 pesos por por pieza.

Costra (en la Narvarte): Esta panadería destaca tanto por sus versiones tradicionales como por sus variantes, como el pan de muerto relleno de crema. Precio: Entre 65 y 80 pesos por por pieza.

Alpaca Bakery (Nápoles): Ofrece opciones innovadoras como el pan de muerto de “pumpkin spice” y otras variantes de almendra y ron, ideal para quienes buscan algo diferente. Precio: Aproximadamente 140 pesos por por pieza.

Bollería Mexicana (Gustavo A. Madero): Apreciada por su esponjosidad y sabor auténtico, esta panadería utiliza ingredientes frescos y es reconocida por la calidad de sus productos. Precio: Alrededor de 60 pesos por por pieza.

Rosa Maracuyá (Las Águilas): Con un pan de muerto de textura suave y sabor equilibrado, esta panadería ha ganado popularidad constante. Precio: Aproximadamente 65 pesos por pieza.

Café El Olvidado (Coyoacán): Sorprende a los clientes con su versión cúbica de pan de muerto, elaborado con ceniza de totomoxtle, que destaca por su presentación y sabor. Precio: Alrededor de 100 pesos por pieza.

La Loretana (Clavería): Se mantiene fiel a la tradición con un pan de muerto clásico, ideal para los amantes de los sabores auténticos. Precio: Entre 60 y 70 pesos por pieza.

Cinco y Dos panadería (Río Nazas 45-Local 4): Con propuestas creativas como el pan de muerto cubierto de ajonjolí caramelizado, ha ganado popularidad por su calidad y originalidad. Precio: 65 pesos por pieza.

Buendía Pan y Café (Narvarte Poniente): Esta panadería ofrece una combinación ideal de textura y sabor, siendo una opción confiable para quienes buscan un pan de muerto de calidad. Precio: Entre 60 y 70 pesos por pieza.