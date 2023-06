Para aminorar un poco lo sucedido en el Machaca Fest 2023 (o para hacer enojar más a los fans) se anunció la llegada de la colección Korn x Adidas.

Como muchas otras colecciones, la de Korn x Adidas incluirá toda una serie de productos que van desde un par de tenis (pieza principal), hasta ropa como pants y sudaderas.

Todo haciendo alusión al estilo de la moda de finales de los 90′s y principios de los 2000, poniendo énfasis en el look de Jonathan Davis, líder de la banda.

Aquí te dejamos una muestra de lo que te podrás encontrar en esta colección bastante retro.

Korn x Adidas (Adidas)

Precio y fecha de lanzamiento de la colección Korn x Adidas

De acuerdo con la información revelada hasta el momento, la colección Korn x Adidas estará disponible en octubre de este 2023 .

Debido a que aún falta tiempo para el lanzamiento de la colección Korn x Adidas, no hay precios oficiales de los productos.

Sin embargo, insiders ya manejan un estimado de cuánto tendremos que pagar por la colección.

Los tenis tendrán un precio entre 130 y 140 dólares (entre 2230 y 2470 pesos) , mientras que la ropa estará entre lo 50 y los 180 dólares (de 800 a 3 mil pesos) .

Obviamente dependerá mucho de la pieza que queramos, las playeras podrían ser lo más barato, mientras que las sudaderas lo más caro.

Korn x Adidas (Adidas)

¿Korn x Adidas llegará a México?

Revisando en las páginas y redes sociales oficiales en México, no hay ningún detalle de la colección Korn x Adidas.

Pero no te preocupes, esto no significa que la colección Korn x Adidas no llegará a nuestro país; la empresa de ropa deportiva no la está promocionando ni en sus cuentas para Estados Unidos.

Esto se debe a que actualmente se encuentran con la promoción de los tenis Bad Bunny Response CL Triple Black y los Adidas x BAPE.

Una vez que termine de posicionar estos productos, es posible que veamos algo de Korn, tanto en Estados Unidos como en México.

Además Adidas ha tenido un gran éxito con todas sus colecciones en México, sería un error no traer la de Korn al país, siendo uno de los lugares con más fans de la banda.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.

Korn x Adidas (Adidas)

Con información de Complex.