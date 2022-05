Durante la alfombra roja del Met Gala 2022 Kim Kardashian desfiló utilizando el icónico vestido que Marilyn Monroe utilizó en 1962 para cantarle al presiente de Estados Unidos John F. Kennedy.

Y como si fuera poco, después de su desfile por la alfombra roja, Kim Kardashian se cambio al vestido Norman Norell que Marilyn Monroe usó en los Globos de Oro.

Sin embargo, mientras la socialité se decía “honrada” por haber sido capaz de utilizar dos piezas histórica, en redes sociales Kim Kardashian fue duramente criticada.

Kim Kardashian usar el Marylin Monroe drees en la MET Gala 2022 (Evan Agostini / AP)

Kim Kardashian provoca prohibición durante Met Gala

En Twitter la exjefa de conservadores del Museo Metropolitano de Art, Sarah Scaturr, reprochó las acciones de Kim Kardashian durante la Met Gala.

Y es que de acuerdo con Sarah Scaturro utilizar el vestido de Marilyn Monroe, una pieza histórica, fue “poco ético” por parte de la modelo.

Pues aseguró la prenda esta confeccionada con un material llamado ‘seda soplada’, que ya no existe, por lo que es irreparable e insustituible en caso de algún daño.

“Usar ropa histórica la daña, punto final. Un embellecido vestido de seda de 60 años tiene puntos débiles.” Sarah Scaturro

En su publicación Sarah Scaturr, además de reprobar a Kim Kardashian también criticó al museo ‘Ripley’s Believe It or Not!’ por prestar las prendas.

Y es que aseguró en varias ocasiones, mientras ella trabajo en el Mes, tuvo que “aplastar” solicitudes de modelos y celebridades que querían usar vestidos históricos incluyendo la de Anna Wintour, editora de Vogue y organizadora de la Met Gala.

Asimismo destacó este préstamo podría originar los conservadores y curadores de moda sean presionados por “gente rica y poderosa”.

Kim Kardashian en el MET Gala 2022. (DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP)

Después de esta polémica suscitada por Kim Kardashian, el Consejo Internacional de Museos prohibió a las celebridades utilizar piezas históricas durante el evento.

La prohibición será a lo largo de todo el evento; sin embargo, no se han dado a conocer si en caso de alguna falta habrá represalias.