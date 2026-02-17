Este 17 de febrero se celebra el Día del Inventor Mexicano en honor al natalicio de Guillermo González Camarena, el genio creador de la televisión a color.

Es por eso que te dejamos estas 10 frases para celebrar el Día del Inventor Mexicano, el cual se reconoce desde 1933.

10 frases para celebrar el Día del Inventor Mexicano

Tal y como se dijo, este 17 de febrero es el Día del Inventor Mexicano en honor a Guillermo González Camarena, por lo que te dejamos estas 10 frases para celebrarlo como se debe.

“Celebrando el ingenio que transforma al mundo. ¡Feliz Día del Inventor Mexicano!” “Gracias a la visión de González Camarena, el mundo dejó de verse en blanco y negro. ¡Feliz día a los que le ponen color al progreso!” “Inventar es la forma más pura de libertad. ¡Felicidades a los inventores mexicanos!” “Menos límites, más inventos. ¡Feliz Día del Inventor Mexicano!” “Siguiendo los pasos de los grandes: hoy celebramos el talento que nace de nuestra tierra y brilla en todo el planeta.” “Hoy honramos a las mentes que no solo imaginan el futuro, sino que lo construyen con manos mexicanas.” “Ser inventor en México es convertir la curiosidad en soluciones y la creatividad en legado. ¡Felicidades a nuestros creadores!” “La innovación es el lenguaje de los que se atreven a soñar despiertos. Honor a quien honor merece en este Día del Inventor.” “El futuro se escribe con ‘I’ de Inventor y ‘M’ de México.” “De México para el mundo: el ingenio nacional no tiene fronteras. ¡Feliz 17 de febrero!”