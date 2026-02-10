México.- IKEA anunció el lanzamiento de GREJSIMOJS, una colección diseñada para celebrar la importancia del juego en la vida cotidiana, sin importar la edad. La propuesta parte de una idea clara: el juego no es una actividad exclusiva de la infancia, sino una herramienta fundamental para reducir el estrés, estimular la creatividad y fortalecer los vínculos dentro del hogar.

El nombre GREJSIMOJS —una expresión coloquial sueca equivalente a “cachivache” o “thingamajig”— refleja el espíritu de la colección: objetos cotidianos que despiertan la curiosidad y la imaginación. A través de formas inesperadas, texturas llamativas y colores vibrantes, las piezas están pensadas para integrarse de forma natural en el hogar, sin perder su carácter lúdico.

Entre los objetos destacan reinterpretaciones como la icónica silla infantil MAMMUT, ahora con una funda peluda en tonos rosa o azul; módulos de almacenaje con forma de gato; un puf que revela un “monstruo” al abrirse; y un caballo mecedora transformado en ave, a medio camino entre escultura y juguete.

Diseño que invita a tocar, explorar y compartir

Uno de los principios centrales de GREJSIMOJS es que el diseño no debe ser intocable. La colección fue concebida para un hogar donde nada está prohibido, donde los objetos invitan a ser tocados, abrazados y explorados. Para lograrlo, los diseñadores recurrieron tanto a recuerdos de infancia como a la observación de cómo interactuamos con los objetos en la vida diaria.

“Queríamos que estas piezas siguieran siendo parte visible del hogar incluso después de que los niños se van a dormir”, explica Anna Granath, Range Identity Leader de IKEA. La colección busca funcionar en dos niveles: como elementos estéticos para los adultos y como paisajes de exploración para los más pequeños.

Este enfoque está respaldado por los hallazgos del IKEA Play Report, que señala que tanto niños como adultos pasan cada vez menos tiempo en el juego físico, pese a que existe un fuerte deseo de retomarlo. El estudio revela que más de la mitad de los padres quisiera jugar más con sus hijos, pero enfrenta barreras como la falta de tiempo, espacio o inspiración.

El juego como lenguaje universal del hogar

GREJSIMOJS también se apoya en el marco conceptual IKEA Playtypes, que identifica cinco estilos de juego: explorar, crear, imaginar, moverse y competir. Bajo esta lógica, cada pieza de la colección contribuye a generar un entorno donde el juego surge de manera espontánea, sin imponerse como una obligación.

“Sabemos que hoy existe mucha presión sobre los padres, y no queremos sumar una exigencia más, sino integrar el juego de forma natural en el hogar”, señala Maria Törn, Range Area Manager de Children’s IKEA. La colección busca recordar que jugar es una forma de aprender, conectar y habitar el espacio con libertad.

La colección GREJSIMOJS estará disponible en todos los mercados IKEA a partir de febrero de 2026, reafirmando la visión de la marca de crear hogares más humanos, flexibles y vivos.