Hoy 25 de enero en las efemérides y conmemoraciones se celebra para reconocer la labor de los biólogos, el Día del Biólogo en México.

Fecha por la que te tenemos 15 frases para reconocer su labor y celebrarlos en el Día del Biólogo en México:

“No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta al cambio”. Charles Darwin “El papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande”. Louis Pasteur “La genética es el lenguaje de la biología”. Eric Lander “La forma de comportarnos impacta en cómo nos termina yendo el día”. Estanislao Bachrach “La vida es un arbusto de abundante ramificación, continuamente podado por el inexorable ángel de la muerte de la extinción, no una predecible escalera de progreso.” Stephen Jay Gould “Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución”. Theodosius Dobzhansky “Mis estudios científicos me han brindado una gran satisfacción; estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que todo el mundo reconozca los resultados de mi trabajo”. Gregor Mendel “La ciencia y la vida cotidiana no pueden ni deben separarse”. Rosalind Franklin “En la naturaleza nada existe solo”. Rachel Carson “Si toda la humanidad desapareciera, el mundo volvería al estado de equilibrio que existía hace diez mil años. Si los insectos desaparecieran, el medio ambiente colapsaría en el caos”. E.O. Wilson “Me parece que el mundo natural es la mayor fuente de excitación; la mayor fuente de belleza visual; la mayor fuente de interés intelectual”. David Attenborough “La primera ley de la ecología es que todo está relacionado con todo lo demás”. Barry Commoner “Cuando te das cuenta del valor de la vida, te preocupas menos por el pasado y te concentras más en la preservación del futuro”. Dian Fossey “El hombre es el eslabón perdido entre los simios antropoides y los seres humanos”. Konrad Lorenz Cuando tiramos de una sola cosa en la naturaleza, la encontramos unida al resto del mundo". John Muir.

Día del Biólogo en México (freepik)

¿Por qué se celebra el 25 de enero el Día del Biólogo en México?

El Día del Biólogo se celebra en México cada 25 de enero, para conmemorar la fundación del Colegio de Biólogos de México, creado un mismo día como hoy pero de 1961 por científicos del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actualmente, en la fecha del Día del Biólogo en México se celebra a estos profesionales que se dedican a la investigación, ecología, biomedicina y conservación.