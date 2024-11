Con el motivo de comenzar a celebrar la Navidad -25 de diciembre-, Palacio de Hierro anunció Hello Kitty Xmas Pop Up.

La tienda navideña de Hello Kitty en El Palacio de Hierro estará abierta por tiempo limitado.

Así que si eres fan de la gatita de Sanrio, aquí te decimos el precio, fechas y dónde se ubicará Hello Kitty Xmas Pop Up.

Pues a pesar de la popularidad de Hello Kitty, este evento será exclusivo de una sucursal de El Palacio de Hierro y estará disponible por tiempo limitado.

Hello Kitty (YouTube)

¿Dónde y cuándo abrirá el Hello Kitty Xmas Pop Up de El Palacio de Hierro?

En colaboración con Hello Kitty México, E l Palacio de Hierro anunció la apertura de su tienda navideña.

Hello Kitty Xmas Pop Up ofrecerá artículos variados (comida, ropa, accesorios, decoraciones, etc.) además de muchas sorpresas para los fans de la gatita.

Esta tienda navideña de Hello Kitty estará ubicada dentro de El Palacio de Hierro Polanco en la Ciudad de México:

Av. Moliere 222, Polanco, Polanco II Secc, Miguel Hidalgo, 11530 Ciudad de México, CDMX

De acuerdo con el comunicado, Hello Kitty Xmas Pop Up será un evento exclusivo de la tienda y estará abierto a partir de las 11:00 am a las 08:00 pm los días:

Gran apertura: viernes 15 de noviembre de 2024

Cierre: lunes 6 de enero de 2025

¿Qué precios tendrá Hello Kitty Xmas Pop Up de El Palacio de Hierro?

Debido a que Hello Kitty Xmas Pop Up en El Palacio de Hierro sería una sucursal ambulatoria del café temático de la gatita, se espera que los precios sobre la comida y artículos sean los de la cafetería oficial.

Y es que la diferencia que habrá entre la cafetería y el Hello Kitty Xmas Pop Up sería que en El Palacio de Hierro el evento será mostrará a la gatita de Sanrio y a sus amigos en su versión navideña.

Para más detalles, te invitamos a vistira las paáginas oficiales de Hello Kitty México.