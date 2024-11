Este es el capítulo completo en YouTube en donde Kuromi celebra el día de las niñas junto Hello Kitty y sus amigos en español.

En este capítulo especial, Kuromi, My Melody y Hello Kitty están celebrando el Día de las Niñas, el cual en Japón se conoce como Hinamatsuri y se celebra el 3 de marzo.

Este festival de muñecas está dedicado especialmente a las niñas, por lo que también se le conoce como el Día de las Niñas y Kuromi, Hello Kitty y sus amigos lo festejan en grande.

¿De qué trata el capítulo completo en YouTube donde Kuromi celebra el día de las niñas con Hello Kitty y sus amigos?

El capítulo completo en YouTube revela cómo es que Kuromi celebra el día de las niñas junto a My Melody, Hello Kitty y sus amigas.

Iniciando con Kuromi buscando una muñeca especial en una cajita feliz, la cual ha estado buscando todo el día y solamente le sale un modelo repetido.

Pidiendo la ayuda de My Melody y Hello Kitty, ellas también le ayudan a buscar a la muñeca que tanto quiere Kuromi pero ninguna tiene éxito.

Al final, Kuromi está buscando esta muñeca con un propósito muy tierno, celebrando así el Día de las Niñas en Hello Kitty y sus amigos.

Kuromi celebra el día de las niñas (YouTube)

¿Dónde ver el capítulo completo en YouTube donde Kuromi celebra el día de las niñas con Hello Kitty y sus amigos?

Tal y como se ha revelado, hay un capítulo en donde Kuromi celebra el día de las niñas junto con My Melody y Hello Kitty.

Este capítulo completo en YouTube y en español, pertenece a la cuarta temporada del episodio 5 de la serie de Hello Kitty y sus amigos.

Y es por eso que si quieres ver el capítulo completo en YouTube en donde Kuromi celebra el día de las niñas junto a Hello Kitty y sus amigos, podrás verlo en el siguiente canal:

Hello Kitty y Amigos Latinoamérica, el canal dedicado a subir todos los episodios de la serie en donde aparecen personajes como Kuromi, My Melody, Hello Kitty y demás.