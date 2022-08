La historia de una mujer se ha viralizado en redes sociales tras contar que una mañana se despertó con el párpado inflamado, y en realidad tenía un parásito.

Louise Edwards de 35 años de edad fue al hospital luego que la mañana del 23 de julio notara inflamado el párpado, arriba del ojo derecho resultando ser un parásito en su cuerpo.

El día anterior había pensado que la inflamación en el párpado que crecía era a causa de una picadura de insecto, por lo que fue al St. Paul’s Eye Hospital en Royal Liverpool Hospital.

Tras una revisión al párpado inflamado le recetaron medicamento para la inflamación pero, las medicinas no ayudaban en su dolor; incluso revela que en el hospital intentaron exprimirlo.

“Sentía el dolor en los dientes, la cabeza y los ojos. Me encontraba en mi casa, realmente no había estado en ningún lado recientemente. Viajé a Turquía casi un mes antes y estuve en la caravana una semana antes, pero no pasó nada en los días siguientes”

Louise Edwards