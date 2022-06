Durante una entrevista para ‘SDPnoticias’, el filólogo Daniel Lucas Hernández se dijo “escéptico” con el idioma alienígena de Mafe Walker pese a que él involuntariamente se vio involucrado con la comparativa con el sumerio.

Y es que de acuerdo con el filólogo graduado de la ULL -Universidad de La Laguna en Tenerife, España- el idioma alienígena de Mafe Walker tendría varias connotaciones extrañas.

Sin embargo, destacó que él desconocía a Mafe Walker hasta que en redes sociales se le acercaron y lo citaron en diversos medios tras ser vinculado a la teoría de cuál sería el origen del idioma alienígena.

En Twitter, el comunicólogo Ar-rael (@arycarangi), aseguró que Mafe Walker había creado su idioma alienígena utilizando como base el sumerio, citando para fortalecer su argumento, las clases en YouTube del filólogo Daniel Lucas Hernández (@dani_e_idiomas).

Sin embargo, en su cuenta de Instagram el filólogo mencionó que no había sido consultado sobre la médium, aunque se le utilizó para señalar que Mafe Walker estaría hablando sumerio.

Por lo que durante una entrevista para ‘SDPnoticias’, explicó que él nunca se ha relacionado ni con el comunicólogo que citó sus clases en línea, ni con la médium.

“Hasta hoy no conocía ni a Mafer (Walker) no a Ar-rael, y aún después de todo esto ni me he puesto en contacto con ellos ni ellos conmigo”

Daniel Lucas Hernández, filólogo