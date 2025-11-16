Hoy 16 de noviembre se celebra el Día del Criminólogo en las efemérides y conmemoraciones.

Por lo que te traemos 10 frases especiales para dedicar este 16 de noviembre un feliz Día del Criminólogo:

“El delito es la protesta del instinto contra la ley”. Cesare Lombroso “No hay nada más engañoso que un hecho evidente”. Sherlock Holmes “La verdad siempre sale a la luz”. Lisa Unger “La criminología es la ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana peligrosa, constituya delito o no”. José Ingenieros “El crimen no es un accidente, ¡es una oportunidad!”. Lawrence E. Cohen “La sociedad, nosotros, necesitamos protección de estas mentes retorcidas”. Marcus Felson “No es la severidad de las penas lo que previene el delito, sino su infalibilidad”. Cesare Beccaria “El delito es un fenómeno social normal”. Emile Durkheim “La ocasión hace al ladrón” - Un proverbio popular “Lo que no te mata, te hace más fuerte”. Friedrich Nietzsche

Día del Criminólogo (Pinterest)

¿Por qué se celebra el 16 de noviembre el Día del Criminólogo?

Cada 16 de noviembre en México se celebra el Día del Criminólogo en honor al profesor de criminología Alfonso Quiroz Cuarón, considerado el padre de la criminología mexicana.

La fecha del 16 de noviembre que celebra el Día del Criminólogo se estableció por la muerte de Alfonso Quiroz Cuarón quien falleció en ese día de 1978 cuando daba clases en la Universidad.