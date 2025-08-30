Hoy 30 de agosto es el Día de Frankenstein, por lo que te dejamos 13 frases de Mary Shelly para celebrar este clásico de la literatura.

Y es que el Día de Frankenstein se otorgó en honor al nacimiento de Mary Shelly, por lo que te dejamos sus 13 mejores frases.

13 frases de Mary Shelly por el Día de Frankenstein hoy 30 de agosto

Tal y como se dijo, este 30 de agosto es el Día de Frankenstein pues coincide con el nacimiento de Mary Shelly, autora de la novela gótica y ciencia ficción.

Y es que Frankenstein fue publicado por primera vez en 1818, por lo que para celebrar su día, te dejamos las 13 mejores frases de Mary Shelly:

“No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas” “La historia de los villanos es mucho más entretenida que la de los héroes, porque los monstruos no nacen, son creados” “Nada contribuye a tranquilizar la mente como un propósito firme” “​​Te juro que hubiera preferido permanecer siempre en la ignorancia” “El ángel caído se convierte en un malvado demonio. No obstante, incluso el enemigo de Dios y del hombre gozó de la compañía de amigos y semejantes en su desolación. Yo en cambio, estoy completamente solo.” “Estamos ligados por vínculos tenues a la prosperidad o a la ruina.” “¡Cuán extraña es la naturaleza del saber! Se aferra a la mente como el musgo a la roca.” ”El lobo se vestía con piel de cordero y el rebaño consentía el engaño.” ”Te juro que hubiera preferido permanecer siempre en la ignorancia. Antes eso que descubrir la ingratitud y la depravación de una persona tan querida por mí.” “¿Cómo es posible contemplar a un ser tan noble destruido por el dolor sin experimentar una profunda pena?” “Amo la vida, pese a que no es más que un cúmulo de angustias, y la defenderé.” “Quien no haya experimentado la seducción que la ciencia ejerce sobre una persona, jamás comprenderá su tiranía.” “Pero tenemos la obligación de esconder nuestro dolor para no aumentar el de los que nos rodean.”

Día de Frankenstein (Bruno Guerrero / Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día de Frankenstein este 30 de agosto?

Este 30 de agosto es el Día de Frankenstein, pues coincide con el nacimiento de su autora Mary Shelly

Pues Mary Shelly, escritora y filósofa, nació un 30 de agosto de 1797, y que en 1818 crearía la icónica novela de terror, en donde también explora temas filosóficos y de ciencia.

Por lo que en este Día de Frankenstein, se rinde homenaje a la novela que es considerada como una obra maestra de la literatura y un clásico obligado en la lectura.

También se recuerda a Mary Shelly, en donde se honra su papel como escritora, filósofa y pionera importante dentro de la historia del feminismo.